Italijanski mafijci ostajajo brez otrok, država želi tako prekiniti mafijsko družinsko tradicijo

Mladinsko sodišče v južni italijanski pokrajini Reggio Calabria odvzema otroke staršem, proti katerim poteka preiskava, so obtoženi ali obsojeni zaradi kriminala, povezanega z mafijo, poročajo italijanski mediji. S tem prekinejo krog vpetosti posameznika v mafijsko družino ter prenašanje mafijske tradicije iz roda v rod.

Od leta 2012 so starševske pravice odvzeli v okoli 40 primerih, večinoma gre za očete. Otroci, ki jih odvzamejo družinam, imajo podporo socialnih služb, vključijo jih v skrbniške družine, pogosto pa jih pošljejo iz regije.

Sredi lanskega leta so postopek kodificirali in pojasnili, kako upravičiti odvzem otrok po italijanskem pravu. To pomeni, da se praksa lahko uporablja po vsej Italiji. Za zdaj jo izvajajo samo v Reggiu Calabria.

Sodišče se je za tako prakso odločilo zaradi kalabrijske mafije 'Ndrangheta, ki se je s svojimi klani razširila tudi drugod po Italiji, večinoma na severu države. V klanih 'Ndranghete, za katero so značilni ustrahovanje, nespoštovanje zakonodaje in oblasti ter kriminal, imajo namreč ključno vlogo družinske vezi.

V središču je oče, ki je tako glava družine kot mafijski šef, medtem ko mati otrokom vcepi vrednote, kot so 'omerta', molk o vsem, v kar nisi neposredno vpleten, ter spoštovanje in čast. Sinovi tradicionalno nadaljujejo pot očetov, hčere pa so pomembne pri strategiji porok in zavezništev.

Prekinitev vezi med mafijci in njihovimi družinami je zato učinkovit način za preprečevanje prenašanja mafijske tradicije iz roda v rod.

Kritiki odvzema otrok iz mafijskih družin opozarjajo, da gre bolj za kaznovanje otrok kot za mehanizem za njihovo zaščito. Nekateri trdijo, da so otroci postali sredstvo za kaznovanje njihovih staršev.