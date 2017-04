Italijanski tožilec: Tihotapci pri tihotapljenju migrantov z libijske obale sodelujejo z nevladnimi organizacijami

Letos je Italijo doseglo že skoraj 40.000 ljudi, pretežno iz afriških držav. (Foto: AP)

Italijanski tožilec Caramelo Zuccaro je za italijanski časopis La Stampa dejal, da nevladne organizacije sodelujejo v tihotapljenju migrantov v Evropo.

To sicer naj ne bi počele velike organizacije kot so zdravniki brez meja ali organizacija Save the Children, bi pa naj po precej spornih praksah posegale nekatere manjše organizacije, ki se želijo po svoje boriti proti evropskim pravilom priseljevanja, saj ne verjamejo v omejevanje migracij.

Do podatkov so se italijanske oblasti dokopale v sklopu preiskave povezav med tihotapci in njihovimi pomočniki v ciljnih državah. Za slednje naj bi se večkrat izkazali prav člani nekaterih manjših nevladnih organizacij in posamezni aktivisti. Med načini pomoči tihotapcem naj bi bilo usmerjanje prenatrpanih tihotapskih čolnov proti ladjam italijanske obalne straže in evropske reševalne operacije ob italijanski obali, kar naj bi počeli s svetlobnimi signali. Vseeno pa naj tožilci informacij ne bi smeli uporabljati v potencialnih sodnih primerih.

Letos je v sredozemskem morju na migrantski poti med Libijo in Italijo umrlo že vsaj 1073 ljudi, ugotavlja UNHCR. Lani je bila ta žalostna številka dosežena "šele" konec maja. Med mrtvimi je vsaj 150 otrok, pri organizaciji pa menijo, da je to izjemno netočna številka, da je mrtvih pravzaprav še mnogo več, le nihče ne prijavi ali opazil njihovega izginotja. Ker pot postaja vse bolj nevarna, pristojni ugotavljajo, da migranti vse pogosteje na svoje jakne ali celo telesa pišejo telefonske številke sorodnikov, da bi bili ti obveščeni, če morda najdejo njihovo truplo.

Čeprav je migrantska kriza vmes izginila z večine naslovnic, se tok ljudi v Evropo nadaljuje. Samo na velikonočni vikend do reševalci rešili 8300 migrantov. Ob nekoliko boljšem vremenu in zaradi strahu, da bi se libijske oblasti vendarle zbudile in ustavile njihovo početje, tihotapci v morje pošiljajo vse več čolnov, obalna straža ima zato polne roke dela. Nekaj ga opravijo tudi nevladne organizacije, ki so zdaj besne zaradi obtožb, da delajo na strani tihotapcev.

Kot pravijo, želijo vlade s tem samo odvrniti pozornost od dejanskega problema, ki je, da se v Sredozemlju odvija humanitarna katastrofa, ljudje pa umirajo. Kot pravijo, iskanje in reševanje po morju ni rešitev, ampak bi za to potrebovali konkretnejše ukrepe.

Evropske oblasti so si sicer z Libijo prizadevale skleniti učinkovit dogovor o sodelovanju, s katerim bi omejili dotok migrantov v Evropo, a je vlada v Tripoliju izjemno šibka, vse večji del Libije pa nadzorujejo islamisti.

Medtem ko je iz Evrope slišati vse več pozivov, naj čolni reševalne operacije nehajo prenatrpane čolne z migranti dostavljati na evropsko obalo, Rob MacGillivray iz organizacije Save the Children pravi, da bi bilo nezakonito čolne iz mednarodnih voda potiskati nazaj na libijsko obalo. Kot pravi, nevladne organizacije niso asistenti tihotapcev, ne morejo pa gledati, da so ogrožena človeška življenja.

Doslej se je čez domnevno sporno početje nekaterih aktivistov sicer pritožila že tudi organizacija Frontex, saj naj bi tihotapci operacijo reševanja izkoriščali v svoj prid. V zaupnem poročilu pa je bilo lani izpostavljeno, da so nekatera plovila tihotapcev "preveč očitno" usmerjena v smeri plovil nekaterih nevladnih organizacij. Takšna dvomljiva pomoč naj bi "krepila poslovni model tihotapcev in višala njihove dobičke".

Letos je Italijo doseglo že skoraj 40.000 ljudi, večinoma iz Gvineje, Nigerije in drugih afriških držav.