FOTO: Ivanka Trump na Japonskem pred napol prazno dvorano o nadlegovanju žensk

Ameriška prva hčerka in svetovalka ameriškega predsednika Ivanka Trump je v četrtek priletela na Japonsko, kjer sodeluje na tridnevni Svetovni skupščini za ženske. Ivanka je bila tudi ena od govornic, v svojem govoru pa se je dotaknila tematik, kot sta spolno nadlegovanje in krepitev vloge žensk v gospodarstvu.

"Vse prevečkrat kultura na delovnem mestu ne zagotavlja ustreznega spoštovanja do žensk. To se odraža na različne načine, tudi z nadlegovanjem, ki ga nikoli ne smemo tolerirati," je dejala.

A njen nastop ni videlo prav veliko ljudi, saj ameriški mediji pišejo, da je v Tokiu nastopala pred napol prazno dvorano. Organizatorji so slabo obiskanost dogodka pripisali strogim varnostnim ukrepom, zaradi katerih so mnogi ostali pred dvorano. Vrata so namreč med govori japonskega premierja Šinzeja Abeja in Ivanke Trump zaprli.

Toda, britanski The Guardian je to trditev postavil na laž. Kot so zapisali, so njihovi novinarji na prizorišče prišli 10 minut pred dogodkom in ob tem niso videli ljudi, ki bi čakali v vrsti na vstop v dvorano. Da zunaj res ni bilo veliko ljudi, ki bi čakali na vstop, je potrdil tudi nek drug obiskovalec, ki je na prizorišče prišel še ravno pravi čas – tik preden so zaprli vrata.

Dvorana je bila precej prazna. (Foto: APTN Video)

Ivanka Trump je govorila o spolnem nadlegovanju in položaju žensk. (Foto: AP)

Po Ivanki v Azijo še Donald in Melania

Na Japonsko se odpravlja tudi ameriški predsednik Donald Trump. Na obisk Azije bo v nedeljo priletel skupaj s prvo damo Melanio Trump. Predsedniška delegacija bo nato obiskala še Južno Korejo, Kitajsko, Vietnam in Filipine. Prvotno bi se predsedniškemu paru morala pridružiti tudi Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner, a je Trumpova hčerka in svetovalka spremenila svoje načrte. Čez vikend se bo vrnila v ZDA, kjer se bo posvetila pripravi davčne reforme.

Prvo damo Melanio bo na Japonskem varovala posebna policijska enota, ki je sestavljena zgolj iz žensk. Policistke so oblečene v temne obleke, za to priložnost pa so se urile tudi na ulicah Tokia.