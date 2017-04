Iz krempljev IS rešili 36 Jazidov

Jazidi (Foto: AP)

36 Jazidov je po treh letih ujetništva pri samooklicani Islamski državi končno dočakalo svobodo, so sporočili iz Združenih narodov. Zaenkrat ni jasno ali so pobegnili ali so jih osvobodili, saj pri ZN niso želeli razkrivati podrobnosti, da ne bi ogrozili novih rešitev.

IS je zasužnjila in ubila na tisoče Jazidov, potem ko je skupina zajela mesto Sinjar leta 2014. Kurdske sile so sicer leta 2015 znova prevzele nadzor nad območjem in takrat so številne pripadnike te manjšine osvobodili.

Med zdaj rešenimi so tako moški, ženske kot tudi otroci. Zdaj so jih prepeljali v mesto Dohuk, kjer so se srečali z družinami, ZN so jim nudili tako zdravstveno kot psihološko pomoč.

Združeni narodi sicer ocenjujejo, da naj bi bilo v rokah IS še vedno okoli 1500 žensk in otrok. IS je pod močnim pritiskom sil v Iraku in so že izgubili veliko območja, ki so si ga prisvojili leta 2014.