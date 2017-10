FOTO in VIDEO: Iz moskovskega trgovinskega centra se vali gost, črn dim, iz poslopja evakuirali več tisoč ljudi

Gasilci že več ur gasijo požar, ki je izbruhnil v trgovinskem centru. (Foto: AP)

Ognjeni zublji so ogromen trgovinski center s kar 1200 manjšimi trgovinami, ki se razteza na 55.000 kvadratnih metrih in je specializiran za prodajo gradbenega materiala, zajeli okoli 21. ure zvečer, so navedle ruske oblasti.

V požaru so bile najmanj tri osebe poškodovane, predvsem zaradi vdihavanja dima. Eno osebo so morali odpeljati v bolnišnico.

Požar je izbruhnil v kleti, a se je kmalu razširil navzgor po vsem poslopju. Zaradi ognja se je skoraj v celoti zrušila streha trgovinskega centra. Zaradi velikega oblaka temnega dima je celo prišlo do težav in zastojev na bližnji moskovski obvoznici.

Požar je izbruhnil v kleti, nato pa je zajel vso poslopje. (Foto: AP)

Iz poslopja so morali evakuirati skupno 3000 zaposlenih in nakupovalcev. Najmanj trije ljudje so bili poškodovani. Več avtomobilov na parkirišču s kar 5200 parkirnimi mesti je eksplodiralo. Okoli 400 kvadratnih metrov poslopja se je zaradi požara sesedlo.

Синдика не спасти, как бы не тушили #синдика#горит#строгино A post shared by Marina�df38 (@marina.v_msk) on Oct 8, 2017 at 7:53am PDT

Pri gašenju je sodelovalo več kot 300 gasilcev s 170 vozili, od tega 20 cisternami in tremi helikopterji.

Za zdaj še ni znano, kaj je sprožilo požar. Po prvih ocenah pa je škode za okoli 74 milijonov evrov, piše ruski RT.com.