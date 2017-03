Iz Mosula pobegnilo že več kot 200.000 ljudi

V letalskih napadih na zahodni Mosul, kjer se iraške sile ob podpori koalicijskih sil spopadajo s skrajneži Islamske države (IS), je bilo po navedbah iraških predstavnikov v minulih dneh ubitih na desetine civilistov. Od začetka operacije za osvoboditev tega dela mesta pa je od tam pobegnilo že več kot 200.000 ljudi, so sporočili v Bagdadu.

Po besedah Bašarja al-Kikija, ki je na čelu sveta pokrajine Nineveh, je pod ruševinami pokopanih "na desetine" trupel. Guverner pokrajine Navfal Hamadi pa je zatrdil, da je bilo v napadih ubitih več kot 130 civilistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki ob tem opozarja, da navedb o žrtvah ni bilo mogoče potrditi pri neodvisnih virih.

Iraške sile naj bi medtem po poročanju tujih agencij zaradi številnih civilnih žrtev danes ustavile prodiranje v zahodni Mosul s ciljem osvoboditve tega dela mesta iz rok Islamske države.

"Nedavne številne žrtve med civilisti v mestu so nas prisilile, da ustavimo naše operacije in preučimo naše načrte," je povedal tiskovni predstavnik iraške policije.

Po besedah prebivalcev mesta, ki so uspeli pobegniti, so bile v iraških in koalicijskih zračnih napadih porušene mnoge zgradbe, napadi pa so terjali številne žrtve med civilisti. Islamisti civiliste tudi uporabljajo kot živi ščit in streljajo na vse, ki skušajo pobegniti.

Iraške sile so ob podpori iz zraka pod vodstvom ZDA v okviru operacije za osvoboditev Mosula, ki so jo začele oktobra lani, osvobodile večino mesta, po osvoboditvi vzhodnega dela pa so sredi februarja sprožile ofenzivo za osvoboditev zahodnega dela tega drugega največjega iraškega mesta.

Po podatkih iraškega ministrstva za migracije je zaradi spopadov v zahodnem Mosulu mesto zapustilo več kot 200.000 ljudi.

"Število razseljenih oseb z območij na desnem bregu (zahodna stran) mesta Mosul je naraslo na 201.275," je v sporočilu zapisalo ministrstvo.

Združeni narodi so v četrtek objavili, da se v zahodnem Mosulu še vedno nahaja približno 600.000 ljudi, od tega jih je 400.000 ujetih v starem mestnem jedru v izjemno slabih razmerah.