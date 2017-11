Iz spornega naftovoda Keystone v okolje izteklo najmanj 800.000 litrov nafte

Izliv so zaprli 15 minut po sprožitvi alarma. (Foto: AP)

Iz spornega naftovoda Keystone v Južni Dakoti je v okolje izteklo 800.000 litrov surove nafte, toliko vsaj priznava podjetje TransCanada, ki dodaja, da so izliv zaprli 15 minut po sprožitvi alarma, nafta pa ni ogrozila podtalnice ali širšega okolja.

V ZDA so leta potekale demonstracije proti širitvi naftovoda Keystone po Južni Dakoti in Nebraski in vlada predsednika Baracka Obame ni izdala dovoljenja zaradi okoljskih in drugih skrbi. Obamov naslednik Donald Trump je gradnjo naftovoda dovolil marca letos in se je doslej s tem ponašal kot enim svojih največjih dosežkov.

Okoljevarstvena organizacija Sierra Club je v odzivu spomnila, da so na to opozarjali in dodala, da je bilo le vprašanje časa, kdaj bo prišlo do izlitja nafte. Od leta 2010 je iz tega naftovoda, po katerem teče nafte iz Kanade v ameriške rafinerije, prišlo do podobnih oziroma večjih izlitij najmanj 17-krat.

Do zadnjega incidenta je prišlo nekaj dni, preden bo posebna petčlanska komisija za javna dela Nebraske odločala o tem, ali bo dala zeleno luč za nadaljevanje gradnje naftovoda po ozemlju države.

Nebraska je leta 2011 sprejela zakon, po katerem omenjena komisija ne sme upoštevati izlivov nafte ali varnostnih vprašanj naftovoda, ker je to menda problem zvezne vlade. To pa sedaj v Washingtonu vodi Trump.