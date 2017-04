Iz Sredozemskega morja rešili več sto migrantov

Reševalne akcije v Sredozemskem morju ne pojenjajo. (Foto: AP)

V petek so v sedmih urah rešili okoli 500 migrantov v bližini italijanske obale, en moški pa je umrl na čolnu, so sporočili iz humanitarne organizacije SOS Mediterranee.

Tiskovni predstavnik Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je danes tvitnil, da so ribiči rešili 101 človeka s potapljajočega čolna, pet jih je utonilo. Niso pa sporočili, kdaj se je nesreča zgodila.

Ravno v četrtek so pred obalo Libije rešili 23 ljudi, 97 jih še pogrešajo. Libija je zadnjih šest let glavna točka za odhode migrantov čez Sredozemsko morje proti Evropi. Za nevarno pot se večinoma odločijo državljani podsaharskih držav, večinoma potujejo na prenatrpanih čolnih in ladjah, ki so v lasti tihotapcev.

Po podatkih IOM je od začetka leta Sredozemsko morje terjalo že skoraj 800 življenj. Po podatkih Visokega komisariata ZN za begunce je iz Libije v Italijo v prvih treh mesecih leta 2017 prišlo več kot 24.000 migrantov, kar je 6000 več kot v enakem obdobju lani.