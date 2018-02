Iz ZDA po svetu razvažali človeške organe, nekaj glav naj bi izvozili tudi v Slovenijo

Ameriška zvezna policija FBI je po objavi obširne raziskave tiskovne agencije Reuters o izvozu delov človeških teles iz ZDA uvedla preiskavo ameriških podjetij, ki izvažajo dele človeških teles za medicinske in raziskovalne namene. V raziskavi je omenjena tudi Slovenija, kamor naj bi izvozili nekaj glav, a podrobnosti niso navedli.

Področje preprodaje delov človeških teles je v ZDA med slabše reguliranimi, zadeva je tako povsem zakonita in ni prepovedana. Človek za časa življenja podpiše papir, s katerim preda svoje truplo v raziskovalne namene. Posebna podjetja po njegovi smrti dele telesa lahko prodajo.

Med njimi je podjetje MedCure iz Portlanda, kjer je FBI pred kratkim izvedel racijo. Podjetje trdi, da sodeluje s preiskavo in ničesar ne skriva. MedCure na leto razpošlje okrog 10.000 delov človeških teles, od tega okoli 20 odstotkov v tujino.

Dele teles Američanov v medicinske in znanstvene namene izvažajo v države, kjer iz različnih razlogov, tudi verskih, delov teles oziroma organov za medicinske raziskave primanjkuje. Po poročanju Reutersa je največ povpraševanja po trupih, kolenih in glavah.

Od leta 2008 so posredniki z organi svojo trgovino razširili na najmanj 45 držav po vsem svetu, vključno z Italijo, Mehiko, Kitajsko, Venezuelo in Savdsko Arabijo. Nemški plastični kirurgi na glavah mrtvih prebivalcev ZDA na primer prakticirajo uporabo novih tehnologij, so odkrili preiskovalni novinarji, kar je zmotilo mnoge, katerih bližnji so se odločili po smrti podariti telo v raziskovalne namene.

"Obstajajo osebe, ki jih ne bi motilo, kaj se po njihovi smrti dogaja s telesom in kje bodo pristali organi," je povedala Brandi Schmitt, vodja programa za donacijo organov na kalifornijski univerzi. "A so tudi mnogi, ki jim ni vseeno in nikakor ne dobijo dovolj informacij, da bi se lahko mirne vesti odločili po smrti podariti svoje telo v raziskovalne namene in ne želijo, da bi ob tem kdo mastno zaslužil," je še dodala.

Ameriški mejni agenti nimajo pooblastil, da prekinejo trgovino z deli človeških teles. (Foto: iStock)

6000 delov teles iz Charlestona v Evropo

Reuters je tako predstavil številne podrobnosti, kam in na kakšen način so potovali deli teles.

20. julija je iz Charlestona v Južni Karolini odplula tovorna ladja, na kateri je bilo na tisoče zabojnikov. V enem se je "skrivala" srhljiva vsebina: 6000 organov oziroma drugih delov teles mrtvih Američanov. Reuters navaja, da je bila ladja namenjena v Evropo, omenjeni tovor pa naj bi bil ocenjen na približno 67.204 dolarjev (54.871 evrov). Da se "pošiljka" ne bi pokvarila, je bila stalna temperatura v zabojniku -15 stopinj Celzija.

Marie Gallegos je, potem ko je novica obkrožila svet, pretresena izvedela, da so glavo njenega soproga Daniela R. Gallegosa, ki se je odločil svoje telo po smrti prepustiti potrebam znanosti, maja lani "uporabili" za poskuse na izraelski šoli za zobozdravnike. "Prej bi morala prebrati drobni tisk," je užaloščena dejala Gallegosova.

Šest ur po moževi smrti - umrl je zaradi srčnega zastoja - je Marie poklical uslužbenec mreže za donacijo organov in ji obljubil, da bodo s soprogovim telesom ravnali spoštljivo ter ga uporabili le za zdravstvene raziskave.

Številni sorodniki umrlih so po objavi grozljive novice izrazili ogorčenje, ker so dele teles njihovih bližnjih poslali v tujino.

Ameriški mejni agenti nimajo pooblastil, da prekinejo to trgovino, pazijo le, da je vse dobro zapakirano in dobro ohlajeno, da se ne pokvari. V primeru pokvarljivosti blaga ali bolezni pa lahko nastane problem in preiskava FBI naj bi bila namenjena temu.