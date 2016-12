V Črnem morju opazili razbitine letala: na krovu so bili člani pevskega zbora in orkestra ruske vojske

Šlo je za letalo tipa Tu-154 . (Fotografija je simbolična.) (Foto: AP)

V Črnem morju so opazili razbitine ruskega vojaškega letala Tu-154, na katerem je bilo 92 ljudi. Z radarjev je vojaško letalo izginilo kmalu po vzletu v ruskem Sočiju, je potrdilo rusko obrambno ministrstvo.

Razbitine naj bi se nahajale na globini od 50 do 70 metrov, okoli 1,5 kilometra od obale. Na obali naj bi našli nekaj osebnih predmetov, ki so pripadali potnikom na letalu.

Našli so tudi prvo truplo. Oblasti se bojijo, da preživelih ni.

Na krovu znameniti pevski zbor

Na ministrstvu so pojasnili, da je bilo na krovu 84 potnikov in osem članov posadke (sprva so sporočili, da je bilo potnikov 83).

Na krovu so bili člani pevskega zbora in orkestra ruske vojske Aleksandrov, bolj znanega pod imenom zbor Rdeče armade - zbor bi moral predvidoma nastopiti na novoletnem koncertu v ruski bazi v sirski Latakiji.

Poleg 64 članov ansambla, je bilo na krovu še devet novinarjev, osem vojakov, dva civilna strežnika in osem članov posadke, je razvidno iz seznama potnikov, ki ga je objavilo obrambno ministrstvo.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sporočil, da je bil o dogodku že obveščen tudi predsednik Vladimir Putin.