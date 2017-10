'Izglasovali smo si državo!' 90 odstotkov tistih, ki so glasovali, se je izreklo za neodvisnost

(Foto: AP)

6 jabolk spora med Madridom in Barcelono: Kaj moti Katalonce in zakaj jim Madrid ne pusti na svoje.

90 odstotkov udeležencev katalonskega referenduma je glasovalo za neodvisnost, pravijo katalonske oblasti, udeležba pa je bila 42,3-odstotna. V Barceloni pravijo, da so si s tem začeli tlakovati pot do samostojne države, v Madridu pa vztrajajo, da je bil referendum nezakonit.

"Zaslužimo si državo"

Tiskovni predstavnik katalonskih oblasti Jord Turull je sicer na večerni novinarski konferenci v Barceloni dejal, da bo morala španska vlada zaradi nasilja policije med današnjim referendumom odgovarjati pred mednarodnimi sodišči. Špansko vlado je označil za "sramoto Evrope".

Katalonski premier Carles Puigdemont je pozno zvečer sporočil, da so si Katalonci z referendumom zaslužili, da se jih v Evropi sliši. Po njegovem si EU ne more privoščiti, da si zatisne oči pred današnjim nasiljem, Katalonci pa da so si zaslužili pravico do samostojne države.

"Referenduma ni bilo"

Španske oblasti medtem zagotavljajo, da policijsko nasilje ob glasovanju ni ušlo izpod nadzora. Španski premier Mariano Rajoy pa je sporočil, da v Kataloniji danes ni bilo referenduma. "S tem, ko smo ga preprečili, smo ubranili pravno državo," je dejal.

Rajoy je v prvem današnjem odzivu na dogajanje v Kataloniji dejal, da so katalonske oblasti že mesece vedele, da je referendum o samostojnosti nezakonit in da ga ne bodo dopustili, a so vseeno vztrajale ter "napadle pravno državo in demokratični model".

Za danes je napovedal sestanek vseh političnih strank v španskem parlamentu, na katerem bodo govorili, kako naprej.

Dejal je, da je človek dialoga in da ne bo zapiral vrat, vendar "vedno v okviru zakonov in demokracije". Rajoy je v izjavi tudi pohvalil delovanje varnostnih sil, češ da so "naredile, kar so morale narediti".

Referendum zaznamovalo nasilje

Španske oblasti, ki so želele preprečiti glasovanje, so včeraj v Katalonijo poslale policijo, da bi ta zaplenila volilni material in ljudem preprečila glasovanje. Po najnovejših podatkih katalonskih oblasti je bilo v včerajšnjih izgredih med pripadniki varnostnih sil in ljudmi, ki so želeli oddati svoj glas na referendumu o samostojnosti Katalonije, poškodovanih 844 ljudi.