Izgnana sirska družina v Zagrebu začenja novo življenje

Iz naše države smo sicer zakonito, a po mnenju mnogih nečloveško izgnali mlado krščansko družino iz Sirije, ki je po letu in sedmih mesecih nemočnega čakanja v Ljubljani zdaj že sedmi dan v Zagrebu. Tam z leto dni starim otrokom začenja znova. Pravita, da nikoli ne bosta pozabila, kaj so zanje storili prijatelji, ki jih imata v Sloveniji. Še manj pa bosta pozabila to, česar zanje ni storila naša vlada.