'Izgubil sem celo družino'

Abdul Hamid Jusef je v torkovem napadu s kemičnim orožjem izgubil okoli 25 sorodnikov, tudi ženo in otroka. (Foto: AP)

25-letnega Sirca Abdula Hamida Jusefa je torkov grozljiv napad zaznamoval za vse življenje. Še vedno se živo spominja dogodkov tega dne. Zbudil se je, ker je težko dihal. Takoj je skočil iz postelje in stekel preverit otroka, 9-mesečna dvojčka Ahmada in Ayo. Otroka sta bila še živa, zato ju je predal ženi in ji naročil, naj ostane v hiši. Sam pa se je odpravil v sosednjo hišo, da bi preveril svoja starša. Na ulici je videl ljudi, ki so se opotekali in padali po tleh.

Videl je, da so letala zadela bližnjo pekarno, ki je le nekaj metrov oddaljena od njegove hiše. Ko je prispel do hiše svojih staršev je v njej našel mrtva brata. V paniki je stekel nazaj domov, k ženi in otrokoma. "Penili so se iz ust, bili so v krčih. Vsi so bili na tleh," je v solzah povedal za CNN. "Moja otroka, Ahmad in Aya, moja žena ... vsi so umrli. Moja celotna družina je izginila," je dejal Jusef. Nato se je tudi sam onesvestil, zbudil se je nekaj ur kasneje na bolnišnični postelji in doživel šol: izgubil je večino svoje razširjene družine.

'Moja otroka sta zdaj pri Bogu, tam pa je bolje kot v Siriji'

V napadu je namreč umrlo okoli 25 njegovih sorodnikov. "Moji bratje, njihovi otroci, bratranci," pravi Jusef. Svojo družino je pokopal v sredo, fotografija, kako drži mrtva dvojčka pa je obkrožila svet. "Jokam, vendar to so solze sreče, saj so zdaj otroci pri Bogu. Tam pa je bolje, kot biti v Siriji," je izdavil. Preden je bruhnil v neustavljiv jok je še dejal, da njegovi otroci žal niso prvi otroci, ki so umrli.



Aktivisti poročajo, da poteka preiskava, da bi ugotovili, kdo je odgovoren za eden najhujših napadov v Siriji v zadnjem času. Številne države, vključno z ZDA, Izraelom in Veliko Britanijo za napad krivijo sirski vladni režim. Sirska vlada je takoj zanikala, da bi uporabila kemično orožje. V bran ji je stopila tudi njena zaveznica Rusija.