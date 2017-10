Izgubila sem 28 kg s sladkarijami in tudi ti lahko. Te zanima kako?

Preden prebereš mojo zgodbo poskrbi, da te nihče ne zmoti. Če si mi podobna oz. podoben ti bo to, kar ravnokar bereš popolnoma spremenilo življenje.

Kot otrok in najstnica bi me opisali kot okroglo in grdo. Poizkusila sem s telovadbo, poizkusila sem vse mogoče dijete kljub temu, da sem kasneje izvedela, da je večina dijet preprosto "napačnih". Preizkusila sem celo post in se stradala, kar je stvari naredilo samo slabše.

Klicali so me: kit, pujs in debeluška – izgledalo je kot, da se norčevanje nikoli ne bo končalo.

Nikoli nisem bila suha. Vedno sem se počutila kot, da ne pašem v družbo.

Ljudje so mi brez prestanka govorili, da je moja debelost slaba za moje zdravje. Hvala ampak to vem tudi sama ...

Vedela sem tudi kako slabo sem se počutila, ker nihče ni razumel s čem se borim.

Ljudje nimajo pojma kako močno boli, ko se ti smejijo in govorijo "samo manj jej". Tudi kot otroku so mi strarši govorili:

"Ljubica tako simpatična si … ko bi vsaj še malo shujšala."

Vedno so me primerjali z mojo mlajšo sestro, ki je bila vedno naklonjena športu in zelo suha.

Odrasla sem z občutkom sramote nad svojim telesom in žalostna, ker nisem uspela zadovoljiti svojih staršov in ljudi okoli sebe z izgubo teže.

Ne glede na to koliko diet sem preizkusila in kako uspešni so izgledali prvi dnevi sem težo vedno pridobila nazaj zelo hitro. Izgledalo je kot, da moje telo želi biti debelo.

Nasveti zaradi katerih se debelite!

Vsi tako imenovani "strokovnjaki" so mi govorili: "Če želiš izgubiti težo moraš nehati jesti hrano, ki jo imaš rada. Začeti moraš z naporno telovadbo in spremeniti vse v svojem življenju." Rekli so mi, da je moja krivda, da sem debela. Rekli so, da se preprosto ne potrudim dovolj.

Vendar niso imeli prav. Trudila sem se. Zelo sem se trudila.

O, še predobro vem, da imajo ljudje tisoč in en nasvet za izgubo teže. In vsi imajo eno skupno stvar:

NASVETI NE DELUJEJO

Moje odkritje, ki mi je spremenilo življenje!

Na srečo sem po letih trpljenja odkrila, KAJ DEJANSKO DELUJE in rada bi to delila s tabo, ker si želim, da bi tudi meni nekdo povedal to že prej. Prihranila bi si lahko veliko bolečine.

Ste kdaj opazili kako lahko nekateri ljudje jedo karkoli želijo in se nikoli ne zredijo?

Jaz sem. In preprosto … ni pošteno.

Vsi imamo enak metabolizem vendar imajo nekateri ljudje različno toleranco in zmožnost presnove ogljikovih hidratov.

Tukaj leži problem za ljudi, ki se borijo z odvečno telesno težo tako kot jaz. Naše telo prebavi preveč ogljikovih hidratov takoj, ko jih pojeste kar se na vašem telesu pozna kot odvečna maščoba.

Ni tvoja krivda.

Še pred kratkim je bilo to nekaj česar ni bilo mogoče spremeniti.

Številni vam bodo radi rekli: "Če te ogljikovi hidrati redijo … jih preprosto nehaj jesti."

Toda vsi ogljikovi hidrati niso slabi. Zaradi številnih učinkov na zdravje je pravilno, da ješ tudi ogljikove hidrate.

Vaše telo brez ogljikovih hidratov ne bo funkcioniralo pravilno.

Brez dovolj goriva (ogljikovih hidratov) vaše telo nima dovolj energije. Poleg tega bo vaše počutje brez glukoze slabo in počutili se boste izmučeni.

Če ima vaše telo premalo ogljikovih hidratov za energijo, bo pričelo s koriščenjem proteinov. To je problematično zato, ker telo potrebuje proteine za vzdrževanje mišič. S koriščenjem proteinov namesto ogljikovih hidratov pa trpijo tudi vaše ledvice. Ljudje, ki ne zaužijejo dovolj oglikovih hidratov lahko trpijo za številnimi težavami.

Mislim, da ne rabim nadaljevati. Očitno je, da ljudje, ki vam govorijo, da prenehajte z uživanjem ogljikovih hidratov, nimajo pojma kaj govorijo.

Kljub temu pa želite izgubiti težo. In lahko jo!

Pred približno pol leta je sodelavka Marija, ki je, tako kot jaz, imela probleme s težo, kar naenkrat pričela izgubljati maščobo. Najprej mi ni želela povedati nič drugega razen, da je spremenila svojo prehrano. Zdelo se mi je naravnost neverjetno, ker sem preizkusila številne spremembe v prehrani, brez učinka, ampak nisem imela razloga, da bi dvomila v njene besede.

Šele, ko sem v službi videla, da je sladkarije sem jo vprašala:

"Torej … to je zdrava hrana, ki jo ješ?"

Odgovorila mi je:

"Zelo mi je žal Petra. Vem, da je bilo narobe, da sem ti lagala. Tukaj je resnica: Imam super kapsule, ki jih vzamem pred vsakim obrokom. Reče se jim zaviralci hidratov, pokazala ti bom."

Povedala mi je o CarbStop in kako močno se je spremenilo njeno življene. Bila sem navdušena. Najprej nisem razumela, kako delujejo in, ker sem skeptična nad "čudežnimi rešitvami" sem težko verjela.

Odločila sem se, da jih preizkusim preden rečem, da ne delujejo. Kljub vsemu … Marija je izgledala fantastično.

Že po nekaj dneh uporabe tega naravnega prehranskega dopolnila sem začela opažati spremembe. Vsak dan so stvari izgledale bolje … in jaz sem izgledala bolje.

Kmalu je moja samozavest pričela rasti.

Po samo dveh mesecih sem se končno počutila kot, da sem dosegla nekaj, kar sem čakala celo življenje.

Moje slike prej in potem so nekaj, nad čemer sem naravnost ponosna:

Popolnoma sem spremenila svoje telo in z zaviralcem hidratov se moja teža ne vrača.

Spremenila ne bi nič, kar sem preživela v življenju. Nobenih solza in norčevanja.

Vse to me je naredilo osebo, kakršna sem danes. Močna, samozavestna in motivirana oseba, ki želi pomagati ostalim.

Kljub temu pa ne želim, da bi se norčevanje zgodilo še komu drugemu in verjetno ne bi shujšala nikoli, če ne bi odkrila tega neverjetnega izdelka.

Če sem jaz lahko spremenila svoje življenje s CarbStop, potem ga lahko tudi ti. Končno nekaj, kar zares pomaga.

Ta zaviralec hidratov vam dovoli, da še naprej jeste svojo najljubšo hrano in pridobite vse potrebne hranljive snovi, kljub temu, da telo uporabi samo toliko ogljikovih hidratov, kot je potrebno.

CarbStop nima stranskih učinkov, je popolnoma naraven in kar 9x močnejši od ostalih izdelkov za izgubo teže.

Učinek, ki ga lahko ima na vaše življenje, je neverjeten.

CarbStop je v tem trenutku eden najbolj prodajanih izdelkov za hujšanje na svetu. Na miljone ljudi, ki želijo izgubiti težo in spremeniti svoje življenje ga naroča tako, da je lahko v tem trenutku že razprodan.

Priporočam, da čim prej prebereš več o izdelku in si naročiš svojega, še preden ga zmanjka. Naj ne bo tvoja neodločnost nekaj, zaradi česar ti bo žal celo življenje.

Tukaj lahko dobiš zaviralec hidratov, ki mi je spremenil življenje: klikni in poglej.

Naredi prvi korak k izpopolnjenem življenju in samozavesti, ki si jo zaslužiš!

Želim ti vse najboljše.

Petra

Naročnik oglasa je Dives Group ltd.