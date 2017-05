Izjemen pristop učiteljice obrodil sadove: mali Zejd se brez težav sporazumeva s sošolci in učitelji

Zaradi gluhega fantka Zejda Ćoralića se je lani prvi razred Osnovne šole Osman Nakaš iz Sarajeva znašel v svetovnih medijih. Vsi so poročali o izjemni empatiji malčkov, ki so se, zato da bi se lahko s svojim sošolcem pogovarjali, učili znakovnega jezika. Zdaj lahko zaradi izjemnega pedagoškega pristopa deček tudi izgovarja besede in stavke in ljudem bere z ustnic.