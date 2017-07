Izola – prvi stik z Mediteranom

Začuti valove in sol v laseh

Izola, eno od štirih istrskih obalnih mest, je prepoznavna po številnih raznolikih plažah in čistem morju. Z novo pridobljenim območjem obalne ceste med Koprom in Izolo, se mesto lahko pohvali s skupaj kar 5 km obale. Območje obalne ceste je idealno za večerni sprehod ali kolesarski izlet, čez dan pa za skok v vodo. Če na obisk prihajate s hišnim ljubljenčkom, se boste z njim lahko kopali na Pasji plaži v bližini ladjedelnice ali pa na divji plaži v bližini kopališča pod Belvederjem. Otroci se bodo najbolj zabavali na plaži v Simonovem zalivu ali pa na mestni plaži Svetilnik.

Prisluhni pesmi škržatov

Prisluhni, prepusti se, začuti, doživi, spočij si, odkrij... Pridi, napiši svojo zgodbo! #VisitIzola

Izola je prav tako eno bolj zelenih mest v slovenski Istri. Njena čista in urejena podoba še dodatno prispeva k uživanju na sprehodu skozi parke v mestu. Parki so tudi idealen kotiček, kjer si domačini in obiskovalci poiščejo senco v vročih poletnih dneh. Kar šestnajst jih je, vsak unikaten in zanimiv v svoji edinstveni luči. Eden bolj posebnih parkov je Kneippov vrt ob hotelu Delfin, ki je poln zdravilnih rastlin: sestavljajo ga travnik namenjen bosi hoji, vrt zdravilnih rastlin, zelišč Krasa in Istre, ter osrednji del – Kneippov vrt.

Odkrij skrite kotičke obale

Krajinski park Strunjan – naravni biser deloma sega tudi v izolsko občino. Do njega se lahko sprehodite po poti od Belvederja, kjer se je še pred pričetkom sezone odprl nov štirizvezdični hotel. Na izjemnih razglednih točkah, ki jih območje parka ponuja, ob lepem vremenu seže pogled vse od Tržaškega zaliva do Triglava. Pod krajinskim parkom se nahaja ena najlepših istrskih plaž – Mesečev zaliv, ki predstavlja priljubljeno točko za ljubitelje divjih plaž.

Doživi širno morje

Če si želite pridobiti plovnih spretnosti, vam v izolski marini nudijo tečaje jadranja. Ti so namreč prvi korak do varne samostojne plovbe. Če si želite pluti na deski, pa si napihljivo sup desko lahko izposodite na izolskem Turistično informacijskem centru ali pa na plaži v Simonovem zalivu, kjer v času kopalne sezone ponujajo uživanje v različnih vodnih športih. Na voljo je izposoja vodnega skuterja, vožnja s tubami in banano, vožnja z gliserjem ter panoramska vožnja po slovenski obali. Izvajajo tudi izlete s sup deskami, poskrbljeno je za šolo smučanja in deskanja – wake na vodi. Preizkusite se torej lahko v prav vseh vodnih športih.

Posebno vrsto doživetja definitivno ponujajo potopi v Arheološkem parku Simonov zaliv, ki je le nekaj korakov oddaljen od plaže. Na območju parka se namreč pod morsko gladino nahaja nekdanje pristanišče, ki ga je mogoče obiskati v družbi potapljačev.

Spočij si pogled v modrini

Poletni dnevi so idealni za sprostitev. V Arheološkem parku boste poleg potopov lahko skozi celo poletje v senci oljk brali knjige ali se udeležili vadbe joge. Dopoldne ali večer lahko izkoristite za obisk Izolane – Hiše morja, kjer je zbrana izolska dediščina povezana z ladjedelništvom in modelarstvom.

Prepusti se magičnosti večera

Večeri so čas za sprehode in obisk ene izmed številnih restavracij v mestu ali na podeželju. Domače pridelke je sicer vsako sredo in soboto mogoče kupiti na tržnici Ruba sz moje njive, ki je vključena v pobudo Kilometer nič – projekt, ki spodbuja lokalno pridelavo in uživanje lokalnih dobrot. Tega načela se drži tudi restavracija hotela Marina, ki deluje pod sloganom »iz morja na krožnik«, saj so vse morske dobrote sveže in dnevno ulovljene.

V Izoli se bo skozi vse poletje odvilo tudi večje številno manjših, avtentičnih prireditev, zaključilo pa z veliko ištrijansko fešto Ribiškim praznikom – Mala barka. Dvakrat tedensko se obeta kino na prostem; filmske projekcije se bodo odvijale v Letnem kinu Arrigoni. Čaka nas folklorni festival IzolaFolk, četrtkovi večeri Pri špini, cikel treh koncertov Isola Music Festival, Blues'n Rock fest, kulinarično obarvane prireditve – Bazilikiada in Šalšiada, ter mnoge druge.

