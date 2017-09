Izpoved v ruševinah ujetega moškega: Mislil sem, da bo zmanjkalo zraka

Reševalci hitijo z iskanjem morebitnih preživelih. (Foto: AP)

Število mrtvih v potresu v Mehiki še narašča - po najnovejših podatkih je umrlo 286 ljudi, reševalci pa vse bolj bijejo bitko s časom, da bi v ruševinah našli še kakšnega preživelega.

Reševanje in pomoč ranjenim ostaja glavna prioriteta v državi, ki jo je v torek prizadel rušilni potres z magnitudo 7,1, je sporočil predsednik Enrique Peña Nieto.

Iskalna akcija bi lahko trajala še več tednov, ocenjuejo.

V ruševinah 17 ur

Ključavničar Martin Mendez je v času potresa delal v stavbu v središču prestolnice. V ruševinah je bil ujet 17 ur, utrpel je več zlomov, vseskozi se je bal, da mu bo zmanjkalo zraka. Poleg njega so bile še tri ženske.

Drug drugega so, kot je povedal za CNN, bodrili, da bo konec dober. Oni so slišali reševalce, reševalci njih ne. Ena izmed žensk je možu poslala sporočilo, kje so ujeti, a pomoči ni in ni bilo. Mendez je vseeno upal in verjel, da bo preživel. In v sredo zjutraj so jih potegnili na plano.

To je Frida

Tako domačim kot tujim reševalcem, ki menijo, da je v porušenih stavbah še vedno ujetih tudi več živih ljudi, seveda pomagajo tudi reševalci na štirih tacah. Labradorka Frida je postala prava zvezda, ko je njen trud pohvalil tudi mehiški predsednik.

Sedemletna psička je v službi mehiške mornarice, na pomoč so jo vpoklicali že ob prvih hudem potresu v začetku meseca v zvezni državi Oaxaca. Psička, opremljena z zaščitnimi očali in copati za tačke, je po navedbah predsednika rešila že 52 ljudi v različnih naravnih katastrofah.

Mehiški mediji še navajajo, da Frida kot zgled sodeluje tudi v programu, v katerem trenirajo nove reševalne pse. Seveda pa so po družbenih omrežjih zaokrožili tudi posnetki drugih psov in njihovih lastnikov, ki neumorno iščejo in pomagajo.