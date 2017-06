Izpovedi preživelih: družina preživela ognjeni pekel tako, da je poplavila stanovanje

Po požaru v Londonu na dan prihajajo zgodbe tistih, ki so preživeli ognjeni pekel. Tako je za Daily Star svojo zgodbo razkrila 39-letna Natasha Elcock, ki je skupaj s šestletno hčerko ter fantom živela v stanovanju v 11. nadstropju pogorele stolpnice. Ko so ostali ujeti v stanovanju in se jim je ogenj že močno približal, se je 39-letnica spomnila in odprla vse pipe v kopalnici ter tako poplavila del stanovanja. Stanovanja namreč niso mogli zapustiti, prav tako so jim reševalci in gasilci svetovali, naj počakajo v stanovanju, ker jih bodo kmalu dosegli. »Bilo je neznosno vroče, vsepovsod dim. Vrata so bila razgreta, stekla na oknih so pokala, grozljivo je bilo,« pripoveduje Elcockova. Ko so se tla razmočila, so se skrili v najbolj vlažen in hladen del stanovanja ter čakali na rešitelje. "A jih kar 90 minut ni bilo od nikoder, vsaka minuta pa se je vlekla kot neskončnost," pripoveduje.

V požaru je umrlo najmanj 17 oseb, a bo številka še narasla. (Foto: AP)

Vmes so najmanj stokrat klicali reševalce, a niso uspeli vzpostaviti povezave. Ko jim je končno uspelo dobiti pomoč, so jim svetovali naj čim prej zapustijo stanovanje. A je bilo takrat že prepozno. "Poskusili smo uiti skozi vrata, a je bilo prevroče," pravi Elcockova. Skrili so se v poplavljen del stanovanja in klicali na pomoč. K sreči jih je reševalna ekipa dosegla še pravočasno. Odpeljali so jih na varno, vsi trije so bili hospitalizirani zaradi vdihavanja dima. "Na poti iz stanovanja smo morali prestopiti truplo, ki je ležalo na hodniku," svojo pretresljivo izkušnjo opisuje 39-letnica, ki je s tem, da je poplavila stanovanje, najverjetneje rešila družini življenje.

Spotikal se je čez trupla, zadnji trenutek so ga rešili gasilci

Iz goreče stavbe se je uspel rešiti tudi 41-letni Christos Fairbairn, ki je živel v 15. nadstropju, v stanovanje pa se je naselil pred dvema letoma. Okoli ene ure ponoči je med gledanjem televizije zaslišal požarni alarm. Opazil je dim, ki je prodiral v njegovo stanovanje in spoznal, da je stolpnico zajel požar. Poklical je reševalce na pomoč, ki so mu rekli, naj čim prej zapusti stanovanje. "Dobil sem navodilo, naj se ovijem z mokro brisačo in grem ven iz stolpnice," pripoveduje Fairbairn. A, ko je odprl vrata stanovanja, je bil na stopnišču tako gost dim, da ni mogel pobegniti. Trikrat je poskušal, vsakič se je vrnil v stanovanje. "Zajela me je panika. Šel sem do okna in začel klicati na pomoč. Poskušal sem odpreti okno, a sem se na razgretem okvirju opekel. Videl sem policijo, gasilce pod stolpnico in ljudi, ki so nas gledali. Samo gledali. Takrat sem dojel, da bom umrl, če ne pobegnem iz stanovanje," pripoveduje.

Sporočila in misli za vse tiste, ki so umrli v tem grozljivem požaru ter njihove svojce. (Foto: AP)

Zmočil je pulover, si ga oblekel in stekel na hodnik. S sabo je vzel le telefon. "Dim je bil gost in črn, nič se ni videlo, komaj sem dihal," pripoveduje. Spotikal se je v temi, ko se je prebijal po stopnišču navzdol. "Vem, da sem se spotikal ob trupla, ki so ležala na hodniku. V nekem nadstropju sem padel na tla in se močno udaril. Ko sem bil čisto pri tleh, sem zagledal obraz mrtvega moškega. Strašljivo je bilo. Še zdaj imam njegov obraz v svojih mislih."

V tretjem ali četrtem nadstropju se je že tako zelo dušil, da se mu je vrtelo in komaj se je še opotekal po hodniku. Ko se je zgrudil, ga je dosegel eden od gasilcev in ga odnesel iz stolpnice. "V požaru sem izgubil vse in nimam kje živeti. Pa vendar sem preživel," pravi 41-letnik, ki strašljivih prizorov ne bo nikoli pozabil.

V požaru, ki je stanovanjsko stolpnico zajel v noči na sredo, je po zadnjih podatkih terjal najmanj 17 življenj, število žrtev pa se bo verjetno še povečalo. Po nekaterih predvidevanjih bi lahko preseglo celo številko 60. Londonski gasilci so sicer prekinili iskanje pogrešanih na pogorišču, saj struktura zgradbe na robovih ni več varna.