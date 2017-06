Izpovedi prič: 'Vanje smo začeli metati stole, steklenice, kozarce, vse, kar smo imeli pri roki'

Aktualni podatki o dogajanju v Londonu

Pripovedi ljudi, ki so doživeli napad, so pretresljive. Ko je bel kombi na Londonskem mostu zapeljal v pešce, so odmevali kriki. Nekaj sekund kasneje je kombi trčil v steber ulične luči na bližnjem Borough Marketu in obstal. Prizori, ki so sledili, so ljudi na ulicah pognali v beg.

Terorističen napad v Londonu (Foto: AP)

“Tekli so in zabadali ljudi,” je za BBC dejal Gerard, ki je bil v tistem trenutku pred bližnjim lokalom. Pred njegovimi očmi je eden od napadalcev večkrat zabodel neko dekle. "To je za Alaha, je kričal in jo večkrat zabodel. Vsaj desetkrat ali petnajstkrat." "Tekli so proti lokalom in zabadali vsakogar, ki so ga lahko dosegli. Vanje smo začeli metati stole, steklenice, kozarce, vse kar smo imeli pri roki," opisuje dramatične trenutke. Tudi sam se je podal v beg. “Uspelo mi je zbežati. Če bi mi tisti hip spodrsnilo, bi me zagotovo dobili."

Napadalci so ubili šest oseb, ranili pa najmanj 48. (Foto: AP)

Sprva mislili, da gre za prometno nesrečo

“Videl sem 20 ali 30 ljudi, ki so tekli z ulic nazaj v lokale. Pet sekund zatem je velik bel kombi pridrvel po pločniku,” za BBC dogajanje opisuje Robbie, ki je ravno sedel v taksi. “Mislil sem, da gre za prometno nesrečo in da so osebe poskakale iz kombija, da bi videle, če je kdo poškodovan. Že trenutek kasneje mi je postalo jasno, da so agresivni,” je dejal. Trenutek zatem je do taksija pritekel njegov prijatelj in vpil, da imajo nože, da z njimi zabadajo vse po vsti.