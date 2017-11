Izrael zapira migrantski center, 40.000 ljudi čaka deportacija

Izraelska vlada je danes sprejela odločitev o zaprtju migrantskega centra Holot na jugu države in deportaciji približno 40.000 afriških migrantov, ki so v državo vstopili nezakonito. Premier Benjamin Netanjahu naj bi ob tem podpisal mednarodni sporazum, po katerem bodo migrante, večinoma iz Eritreje in Sudana, deportirali v Ruando in Ugando.

Ministri so načrt o zaprtju migrantskega centra soglasno podprli in migrantom določili trimesečni rok, da zapustijo državo. V nasprotnem primeru jih čaka zaporna kazen. "Tisti, ki so se vtihotapili v državo, bodo lahko izbirali med zaporom ali tem, da zapustijo državo," je dejal minister za javno varnost Gilad Erdan.

Po zadnjih podatkih s 30. junija naj bi bilo v Izraelu 38.043 migrantov, od tega 27,494 Eritrejcev in 7869 Sudancev. Njihova prisotnost v Tel Avivu naj bi bila razlog za nezadovoljstvo lokalnega prebivalstva.

Netanjahu je pred današnjim glasovanjem dejal, da po gradnji ograje na izraelsko-egiptovski meji in deportaciji 20.000 afriških migrantov, vstopajo v tretjo fazo, tj. "pospešeno odstranjevanje".

Ministrom je Netanjahu zaupal, da deportacijo migrantov brez njihovega soglasja omogoča mednarodni sporazum, ki ga je sam sklenil. "Zdaj bomo lahko zaprli migrantski center in velike vsote denarja namenili preiskovalcem in deportaciji več ljudi," je dejal izraelski premier.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je podpisal sporazum o deportaciji migrantov. (Foto: AP)

Migrantski center Holot lahko gosti do 1200 migrantov in omogoča, da ga migranti čez dan zapustijo in delajo. Erdan je ob tem dejal, da je center postal hotel za tiste, ki so se vtihotapili, plačujejo pa ga davkoplačevalci". Center po njegovih besedah ne spodbuja, da migranti državo zapustijo in jo letno stane 58 milijonov evrov.

Izrael naj bi sicer prepoznal, da se Eritrejci in Sudanci ne morejo vrniti v svojo domovino, zato je sklenil sporazum z Ruando in Ugando, ki sta se strinjali, da bosta migrante sprejeli.

Po poročanju nemške tiskovne agencije pa je odločitev Izraela naletela na neodobravanje nekaterih organizacij za varstvo človekovih pravic v Izraelu. Te menijo, da se Izrael izmika mednarodnim obveznostim pri varstvu prosilcev za azil.