Izraelska policija priporočila obtožnico proti Netanjahuju zaradi korupcije

Izraelska policija je državnemu tožilstvu priporočila, naj proti premierju Benjaminu Netanjahuju vloži obtožnico v dveh ločenih primerih korupcije, danes poročajo izraelski mediji. Netanjahu je v odzivu poudaril, da ni naredil ničesar narobe.

Policija je zaradi suma korupcije proti Netanjahuju uvedla preiskavo, od začetka lanskega leta pa ga je že večkrat zaslišala.

Policija je našla dokaze o podkupovanju. (Foto: AP)

Danes je policija sporočila, da so našli dokaze o podkupovanju in kršitvi zaupanja.

Po navedbah policije je Netanjahu skupaj s soprogo Saro in sinom Jairjem od izraelskega in avstralskega milijarderja prejel cigare in nakit v vrednosti milijon šeklov (okoli 229.000 evrov) na način, ki predstavlja podkupovanje.

V drugem primeru pa naj bi šlo za podkupnino, ki naj bi jo Netanjahu prejel od znanega izraelskega časopisnega založnika.

Premier že ves čas zanika kakršne koli nepravilnosti. "Preiskava ne bo pokazala ničesar," je dejal tudi v današnjem govoru, ki ga je v živo prenašala televizija.

Končno odločitev o obtožnici bo sprejel urad državnega tožilca.

Izraelska ministrica za pravosodje Ajelet Šaked je pojasnila, da premier, proti kateremu vložijo obtožnico, ni dolžan odstopiti s položaja. A v zadnjih mesecih je šlo na ulice že več deset tisoč Izraelcev, ki so zahtevali premierjev odstop.

Zaradi obtožb v zvezi s korupcijo je leta 2008 že odstopil tedanji izraelski premier Ehud Olmert.