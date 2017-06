Izvajalci na londonski stolpnici namestili cenejšo zunanjo oblogo

Ogenj se je zelo hitro širil, dokončno pa so ga pogasili šele po 24 urah. (Foto: AP)

Izvajalci del bi morali med prenovo stolpnico obleči v oblogo iz cinka, a so jih med deli leta 2014 upravitelji stavbe pozvali k znižanju stroškov, pri čemer se je kot možnost ponujala aluminijasta obloga. S tem so prihranili 300.000 funtov, poročajo britanski mediji, ki se sklicujejo na podatke iz pridobljenih dokumentov.

V četrtek se je vodja lokalnega sveta okraja Kensington in Chelsea Nicholas Paget-Brown opravičil za odziv lokalnih oblasti na požar. Britanska premierka Theresa May je prav tako v četrtek imenovala glavnega preiskovalca nesreče. To nalogo je prevzel upokojeni sodnik Martin Moore-Bick.

Prebivalci območja si že večkrat javno izrazili nezadovoljstvo z načinom, kako so pristojne oblasti ukrepale po požaru. Kot trdijo, so o slabih požarnih ukrepih opozarjali več let, tudi o neprimerni zunanji oblogi.

V požaru je umrlo najmanj 80 ljudi. Dva tedna po požaru namreč oblasti še vedno nimajo točnega števila žrtev. (Foto: AP)

Minulo soboto so se na severozahodu Londona odločili za evakuacijo štirih stolpnic z okoli 650 stanovanji zaradi vprašanja pomanjkljive požarne varnosti. Stolpnice imajo namreč podobno fasadno oblogo kot Grenfell. Kot so sporočile oblasti, standardov požarne varnosti ne izpolnjujejo obloge 27 stolpnic.