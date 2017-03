Izvažali naj bi pokvarjeno meso, smrad pa prikrivali s kislino

Brazilski predsednik Michel Temer je v nedeljo 33 tujih veleposlanikov, ki so se sestali z njim, povabil na večerjo – na goveji zrezek. 19 jih je povabilo sprejelo. Njegov cilj: prepričati ne le svoje goste, ampak vso svetovno javnost, da lahko brez strahu uživajo brazilsko meso.





Sta največja izvoznika piščančjega in govejega mesa res prodajala pokvarjene izdelke? (Foto: Thinkstock)

Zaupanje v mesne izdelke iz te največje globalne izvoznice govedine in piščančjega mesa se je v petek skoraj v trenutku sesulo. Zvezna policija je po dve leti trajajoči preiskavi, ki je pokazala na vrsto milo rečeno spornih praks največjih ponudnikov mesnih izdelkov, na kar 194 lokacijah izvedla hišne preiskave. Iskali so dokaze, da so brazilska podjetja več let prodajala pokvarjeno meso.



"S kislino in drugimi kemikalijami so popravlja videz in vonj mesa. V nekaterih primerih so uporabljali rakotvorne izdelke," so sporočili s policije. Piščančjemu mesu naj bi dodajali krompir, vodo in celo karton, da bi povečali dobiček.



Obtožbe letijo na okoli 40 podjetij, med njimi JBS in BRF – prvo je največji proizvajalec govedine, drugo pa največji proizvajalec perutnine na svetu. Obe obtožbe zavračata, a med tremi obrati za predelavo mesa, ki so jih zaradi spornih higienskih praks nemudoma zaprli, je eden v lasti BRF. Še 21 jih je pod drobnogledom in jim grozi zaprtje.



33 vladnih uradnikov, zadolženih za podeljevanje certifikatov o kakovosti hrane, so suspendirali, saj jih sumijo, da so se pustili podkupiti in so kot neoporečne označevali tudi hudo sporne izdelke. V vodstvih obeh omenjenih podjetij naj bi imeli možnost odločati, kateri inšpektorji bodo pregledovali njihove proizvodne obrate in izdelke in seveda naj bi izbrali tiste, ki so jih prej podkupili, še trdijo na policiji.



Pod lupo preiskovalcev so se znašli številni direktorji, med njimi trije iz BRF in dva iz JBS. Enega od vodilnih pri BRF pa so v soboto na letališču v San Paolu aretirali.



Mesna industrija je ena najpomembnejših gospodarskih panog v Braziliji in ena redkih, ki jo je – vsaj doslej – kriza obšla. Na leto izvozijo za 12 milijard dolarjev (11 milijard evrov) mesa v kar 150 držav po vsem svetu. Največ na Kitajsko, ki je uvoz začasno prepovedala, drugi najpomembnejši trg pa je Evropska unija.



Temer je v nedeljo veleposlanike prepričeval, da gre za majhno število spornih primerov in ne za sistematično kršenje pravil. Od 11 tisoč inšpektorjev jih preiskujejo le 33, od 4000 obratov pa je spornih zgolj nekaj deset, je poudaril. Dodal je, da je brazilsko meso prestalo kontrole kakovosti tudi v najbolj zahtevnih državah. Med drugim v EU. V Bruslju so se odločili, da za zdaj ne bodo ukrepali, zahtevajo pa dodatna pojasnila. Enako so ravnali tudi v Washingtonu.



Zadeve mirijo tudi na brazilskem kmetijskem ministrstvu. Nevarnosti za zdravje ni, skrbi pa nas korupcija in kriminalna razsežnost teh dejanj, so sporočili. Petkova preiskava je bila po poročanju brazilskih medijev najobsežnejša v zgodovini države.



Brazilska policija je med drugim sporočila, da so na poti v Evropo tri pošiljke s salmonelo okuženega mesa iz BRF. Namenjene naj bi bile v Italijo. Pri BRF so pozneje pojasnili, da gre za vrsto salmonele, ki je evropski standardi ne prepovedujejo.