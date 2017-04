Japonska in ZDA zaradi naraščanja napetosti s Severno Korejo na skupnih vojaških vajah

Japonska in ZDA so danes v zahodnem Tihem oceanu začele večdnevne vojaške vaje, v katerih sodelujeta dva japonska rušilca in več ameriških bojnih ladij, med njimi letalonosilka Carl Vinson, je sporočila ameriška vojska. Do vojaških vaj prihaja v času naraščanja napetosti zaradi Severne Koreje.

Kot je zapisano na Facebooku ameriške letalonosilke, gre za rutinske vaje, katerih namen je izboljšanje skupnega odgovora na morju in obrambnih sposobnosti. Namenjene so "zagotavljanju, da bodo pomorske sile ostale pripravljene na obrambo regije, ko bo to potrebno".

V vajah sodeluje tudi ameriška letalonosilka Carl Vinson. (Foto: AP)

"Odnos med japonsko in ameriško mornarico je boljši kot kdajkoli prej, deloma tudi zahvaljujoč tem skupnim vojaškim vajam," pa je zapisal admiral Jim Kilby.

Med obiskom v Avstraliji je v soboto ameriški podpredsednik Mike Pence napovedal, da bo letalonosilka Carl Vinson v nekaj dneh prispela v Japonsko morje.

O tem, kje se nahaja letalonosilka, je sicer v minulih dneh prišlo do zmede, saj je ameriška mornarica že 8. aprila sporočila, da je proti Korejskemu polotoku v odziv na niz novih groženj in zaostrene odnose s Pjongjangom poslala letalonosilko Carl Vinson s spremljevalnimi ladjami. Pred dnevi je ameriška vojska priznala, da se nahaja blizu Indonezije.

Do skupnih vojaških vaj ZDA in Japonske sicer prihaja v času, ko naraščajo skrbi, da bi Pjongjang lahko izstrelil balistične rakete ali izvedel nov jedrski poskus ob 85-letnici ustanovitve severnokorejske vojske v torek. Ob obletnici rojstva svojega, sedaj že pokojnega voditelja Kim Il Sunga, so minuli teden izvedli neuspešen raketni poskus.

To so že tretje vojaške vaje, v katerih od marca z japonsko mornarico sodeluje ameriška letalonosilka Carl Vinson.