Je Donald Trump vedel, da je Michael Flynn lagal FBI? Trump na tviterju: Vse je laž

Ameriški predsednik Donald Trump se je po petkovem molku v soboto le odzval na novico, da je njegov nekdanji svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn priznal, da je preiskovalcem lagal o svojih sestankih z Rusi.

Predsednik je v soboto na Twitterju znova zatrdil, da ničesar ne skriva, in ponovil, da njegova volilna kampanja ni sodelovala z Rusijo. Obenem je namignil, da javnosti še ni razkril nečesa pomembnega, kar je vedel o Flynnu, ko ga je odstavil z mesta svetovalca za nacionalno varnost.

"Gospoda Flynna sem moral odpustiti, ker je lagal podpredsedniku in FBI. Izrekel se je za krivega teh laži. To je škoda, saj so bila njegova dejanja v času tranzicije zakonita. Ničesar ni, kar bi morali skrivati!" je tvitnil Trump.

Upokojeni general Flynn je v petek na sodišču priznal, da je lagal preiskovalcem o svojem sestanku s takratnim veleposlanikom Rusije Sergejem Kisljakom lani decembra, ko ga je prosil, naj se Moskva ne odzove na sankcije, ki jih je zaradi vpletanja v ameriške volitve sprejel predsednik Barack Obama. Priznal je tudi, da je veleposlanika prosil, naj Rusija ne podpre resolucije Varnostnega sveta ZN proti Izraelu.

Zaradi laganju mu grozi več let zapora

Flynn, ki mu zaradi laganja preiskovalcem zdaj grozi več let zapora, se je obenem v zameno za nižjo kazen oziroma manj obremenjujočo obtožnico dogovoril, da bo sodeloval s preiskovalci, ki pod vodstvom posebnega tožilca Roberta Muellerja preiskujejo domnevne povezave med Trumpovo kampanjo in Rusijo pred lanskimi predsedniškimi volitvami v ZDA. Ta dogovor je sprožil val ugibanj o tem, kakšne dokaze ima Flynn in koga vse bi lahko z njimi obremenil.

Tako Trump kot njegovi sodelavci vztrajajo, da je vse skupaj vihar v kozarcu vode, a obenem ne znajo pojasniti, zakaj je toliko ljudi iz Trumpovega kroga lagalo o svojih srečanjih z Rusi, če je vse skupaj res povsem nedolžno.

Michael Flynn je priznal, za kar bo sedel kar nekaj let. (Foto: AP)

Poleg Flynna je namreč laganje že priznal tudi nekdanji svetovalec Trumpove kampanje George Papadopoulos, prav tako je lagal pravosodni minister Jeff Sessions. Zaradi izjav o stikih z Rusi sta v težavah tudi Trumpov sin Donald mlajši in zet Jared Kushner. Nekdanji šef kampanje Paul Manafort je obtožen kršenja zakonov v zvezi z delom za proruske sile v Ukrajini. V Beli hiši naj bi jih najbolj skrbelo to, da jim nista ne Papadopoulos ne Flynn pred priznanjem krivde z ničimer namignila, da bosta to storila.

Trump je s sobotnim tvitom dejansko priznal, da je vedel za Flynnovo laganje FBI, še preden ga je februarja odstavil - to pa je v nasprotju s tem, kar je Trump trdil doslej, in sicer da je vedel le za Flynnovo laganje podpredsedniku Mikeu Penceu. Če je Trump dejansko vedel za Flynnove laži FBI v času, ko je pritiskal na zdaj že nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja, naj opusti preiskavo o Flynnu, pa bi to lahko predstavljalo oviranje pravice s strani predsednika ZDA.

Trumpov tvit naj bi pripravil njegov osebni odvetnik John Dowd, ki se je za svojo napako že opravičil. Bela hiša se na ta potencialno nevaren zaplet še ni odzvala.

V zvezi s tem je Trump znova na Twitterju sporočil, da ni nikoli prosil Comeyja, naj ustavi preiskavo proti Flynnu in dodal: "Samo še ena lažna vest več o še eni Comeyjevi laži!"