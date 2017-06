Je ruska vojska ubila velikega vodjo IS Al Bagdadija?

Rusko obrambno ministrstvo preiskuje, ali je bil v zračnem napadu v Siriji 28. maja ubit vodja IS Abu Bakr Al Bagdadi. Novico povzemajo različni tuji mediji.

Informacije, da naj bi bil Al Bagdadi ubit, so se že večkrat razširile, a so se izkazale za neresnične. (Foto: Reuters)

Ruska vojska je v napadu 28. maja ciljala srečanje vojaškega sveta IS, ki je takrat potekal v Raki na severu Sirije. Rusko obrambno ministrstvo je po poročanju vladne tiskovne agencije Sputnik sporočilo, da naj bi bilo v napadu 28. maja ubitih več poveljnikov in vojakov IS. Na samem srečanju pa naj bi jih bilo okoli 330, od tega 30 poveljnikov. "Po različnih kanalih preverjamo informacijo, da naj bi bil na tem srečanju tudi Al Bagdadi," so sporočili.

To pa ni prva informacija, da naj bi bil v napadih ubit Bagdadi. Njegovo prebivališče je uganka že dlje časa, zadnji konkretni podatki o tem, kje se nahaja, pa naj bi bili še iz leta 2016, ko naj bi bil veliki vodja IS v Mosulu.