Je Trump Comeyja odpustil, ker mu ta ni obljubil zvestobe?

Donald Trump je v pogovoru za televizijo NBC govoril o njegovi odločitvi, da odpusti direktorja FBI. (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za televizijo NBC postavil na laž svojega tiskovnega predstavnika in podpredsednika ZDA Mika Pencea, ko je zatrdil, da je bil odločen odpustiti direktorja FBI Jamesa Comeyja ne glede na to ali bi imel priporočilo pravosodnega ministrstva ZDA.

New York Times navaja besede dveh neimenovanih sodelavcev Comeyja, ki pravita, da je bila direktorjeva usoda zapečatena 27. januarja na zasebni večerji s Trumpom v Beli hiši. Novopečeni predsednik ga je vprašal ali mu bo zvest oziroma ali mu bo prisegel zvestobo, Comey pa ga je zavrnil in mu dejal, da lahko obljubi le poštenost in odkritost.



Zvestoba v političnem smislu niti ni vloga direktorja FBI, ki ima desetletni mandat ravno zato, da ni odvisen od nobenega predsednika.



Trump je v pogovoru za televizijo NBC zatrdil, da je za večerjo prosil Comey, ker je želel obdržati svoj položaj. O zvestobi menda ni bilo govora, Trump pa naj bi dobil zagotovilo, da ni pod preiskavo glede ruskega vpletanja v ameriške volitve.



New York Times poroča tudi, da je Comey marca sodelavcem povedal, da je Trumpova obtožba, da mu je nekdanji predsednik Barack Obama prisluškoval v newyorški stolpnici popolna norost. Comey je potem v kongresu dejal, da nima nobenih informacij, ki bi potrjevale resničnost Trumpovih obtožb, kar naj bi predsednika hudo razjezilo.



Vihar okrog Comeyjeve odpustitve se nadaljuje in ogroža zakonodajno delo kongresa, kjer so se demokrati v nemoči, ker jim manjka glasov odločili za bojkot oziroma upočasnitev vsega dela dokler ne dobijo neodvisnega preiskovalca ruske afere, ker pravosodnemu ministrstvu pod vodstvom Jeffa Sessionsa ne zaupajo. Še naprej trdijo, da so Rusi pomagali Trumpu do zmage in želijo odgovor na vprašanje ali je bilo tudi kaj neposrednega sodelovanja med Trumpovo kampanjo in Rusi.



Odpustitev Comeyja je bila očitno slabo premišljena in izpeljana, Bela hiša pa še vedno išče pravo utemeljitev. Tiskovni predstavnik Sean Spicer je v torek trdil, da je šlo za posledico odločitve pravosodnega ministrstva, ki je izgubilo zaupanje v Comeyja. Odločil naj bi se namestnik pravosodnega ministra Rod Rosenstein.



V sredo je to najprej ponovil podpredsednik ZDA Mike Pence, ki je se je znova znašel v nerodnem položaju, podobno kot takrat, ko je zagovarjal laži svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna glede srečanj z Rusi. Trump je namreč v četrtek za NBC zagotovil, da bi Comeyja odpustil tudi brez priporočila pravosodnega ministrstva, ker je bahač in nastopač.



Bela hiša je trdila, da je Comey izgubil zaupanje sodelavcev na FBI, kar je v četrtek gladko zavrnil vršilec dolžnosti direktorja Andrew McCabe, ki je zagotovil, da so podrejeni Comeyja izjemno spoštovali. Njegove besede je kasneje potrdil manjši incident. Trump je namreč odpovedal napovedani obisk sedeža FBI, ker je od tam dobil namig, da ne bo toplo sprejet, ker je odpustil popularnega direktorja.