Je v umor malteške novinarke vpletena sicilijanska tihotapska združba?

Carmelo Zuccaro, glavni sicilijanski tožilec, ki vodi preiskavo tihotapljenja goriva, je opozoril, da bi lahko za umorom malteške novinarke Daphne Caruana Galizia stala tihotapska mreža.

Zuccaro je za Guardian povedal, da bi bili lahko v eksplozijo bombe, pred tednom dni podtaknjene pod novinarkin avtomobil, vpleteni prekupčevalci iz Libije, Malte in Italije.

"V preteklosti je napisala kar nekaj člankov o organizirani tihotapski mreži, razpredeni med Libijo in Malto," je dejal tožilec in dodal, da so bili nekateri posamezniki, na katere je naletel med preiskavo, v njenih objavah tudi poimensko navedeni.

Malteška policija preiskuje vse možne indice, ki bi jih lahko pripeljali do morilcev, tesno sodelujejo tudi z italijanskimi preiskovalci.

Preiskava več milijonov dolarjev težkega kriminalnega "posla" poteka že več mesecev, italijanski preiskovalci so nekaj dni po Galiziinem umoru aretirali več ljudi. Nihče sicer še ni bil uradno obtožen vpletenosti v atentat.

Maltežana Darrena Debona, ki je del nezakonite združbe, povezane z libijsko vojsko in tihotapci denarja ter goriva, so v petek aretirali na italijanskem otoku Lampedusa. Za zdaj ga še niso obtožili, da bi sodeloval pri umoru 52-letne novinarke, neznanka ostaja tudi, kako je prispel na Lampeduso in kdaj.

Caruana Galizia je Debona, nekdanjega nogometaša, v svojih člankih omenila že februarja 2016, ko je zapisala, da je imel "lastnik restavracije" in "ribič" precej "poslov z Libijo". Trdila je, da ji je nek Debonov sorodnik poslal grozilno pismo. Novinarka je zapisala tudi, da je Debono v nevarnosti, ker sta v tistem obdobju v eksploziji avtomobilov umrla dva druga "ribiča", vpletena v podobne posle z Libijo.

Guardian se je dokopal tudi do nekdanjih Debonovih odvetnikov, ki pa zadev svojega bivšega klienta nista želela komentirati.

Zuccaro opozarja, da preiskava o tihotapljenju goriva še ni obrodila želenih končnih sadov, saj malteški preiskovalci že 18 mesecev obljubljajo podatke, pa jih Italijani še vedno niso prejeli. "Malta postaja nekakšna kriminalna oaza za vse vrste pošasti," je dejal tožilec.

Tihotapska mreža naj bi med Italijo, Libijo in Malto v zadnjem letu dni pretihotapila za 30 milijonov evrov goriva. Gorivo začne svojo pot v libijski rafineriji, nato ga z ladjo prepeljejo na Malto, od tam pa v Španijo, Italijo in Francijo.

Predsednica komisije za boj proti mafiji Rosy Bindi (desno). (Foto: AP)

Maltežan Fahmi Bin Khalifa, ki so ga avgusta aretirali v Tripoliju, naj bi bil vodja kriminalne združbe. Khalifo so aretirali že v času režima Moamerja Gaddafija, a ga nato po diktatorjevi smrti izpustili na prostost. Takrat naj bi postal vodja milice, tesno povezan z libijsko državno naftno družbo. Poleg goriva naj bi tihotapil tudi orožje in ljudi.

Italijanski kriminalisti so se dokopali tudi do dokazov, da je mreža povezana s sicilijansko mafijsko družino iz Catanie, ki je odgovorna za umor sicilijanskega novinarja Giuseppeja Fava leta 1984.

Tožilci v 284-stranski obtožnici niso navedli povezave med Debonom in malteško novinarko, opisali pa, kako je nekdanji nogometaš izrazil svoj bes nad strokovnjaki Združenih narodov, ki so leta 2016 opozorili na tihotapljenje goriva iz Libije na Malto. Debonu so prisluškovali že dlje časa, izsledke je v preteklosti objavil tudi časnik Wall Street Journal (WSJ).

"Samo kopirajo in ponavljajo, kar so novinarske riti objavile v Wall Street Journalu," naj bi opozorila pripadnikov ZN komentiral Debono. Caruana Galizia je članek WSJ objavila tudi na svojem izjemno branem blogu Running Commentary.

Roberto Montalto, eden od novinarkinih odvetnikov, je povedal, da Galizia Debona ni nikoli omenila, tudi na grožnje, ki jih je pogosto prejemala, se ni ozirala. Malteške oblasti menijo, da za umorom stoji kakšna lokalna oseba, a odvetnik je prepričan, da so vanj vpleteni pripadniki organiziranega kriminala.