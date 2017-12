Jemenski hutiji trdijo, da so izstrelili raketo proti jedrski elektrarni v ZAE, tam navedbe zanikajo

Mrak je in na drogu ulične svetilke je nalepljen letak: Stanovanje oddam v najem. Zraven stoji blondinka in trka po drogu, ko mimo pride policist in vpraša: ''Kaj pa počnete, mlada dama?''

Blondinka: ''Tukaj piše, da oddajajo stanovanje, pa že pol ure trkam in se nihče ne oglasi.''

Policist zaskrbljeno pogleda navzgor in reče: ''Je pa res čudno, da se nihče ne oglasi, saj imajo prižgano luč!''