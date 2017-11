Jemenski konflikt: Združeni narodi svarijo pred hudo lakoto zaradi savdske blokade

Jemen bi se lahko soočil s hudo lakoto, ki bi lahko, v kolikor ne bo kmalu prispela pomoč, prerasla v najhujšo lakoto na svetu, ki bo terjala milijone žrtev, opozarja Mark Lowcock, pomočnik generalnega sekretarja ZN za humanitarne zadeve.

Jemnu grozi huda lakota, ki bo prizadela milijone ljudi, če koalicija pod vodstvom Savdske Arabije ne bo odpravila blokade in dovolila dostave pomoči, je v sredo v New Yorku opozoril Mark Lowcock, pomočnik generalnega sekretarja Združenih narodov za humanitarne zadeve. To bo najhujša lakota v zadnjih desetletjih, je opozoril.

"To ne bo kot lakota v Južnem Sudanu letos, kjer je bilo prizadetih več deset tisoč ljudi. To tudi ne bo kot lakota v Somaliji leta 2011, ko je umrlo 250.000 ljudi. To bo najhujša lakota, kar jih je svet videl v zadnjih desetletjih - z milijoni žrtev," je dejal Lowcock novinarjem v New Yoku, potem ko je o stanju v Jemnu poročal v Varnostnem svetu Združenih narodov (VS ZN).

Po ocenah ZN v Jemnu zdaj okoli sedem milijonov ljudi trpi zaradi pomanjkanja hrane in zaradi kolere. (Foto: AP)

Obravnava njegovega poročila je potekala za zaprtimi vrati, na koncu pa je VS ZN pozval Savdsko Arabijo in njene zaveznike, naj odprejo jemenska letališča in pristanišča za dostavo humanitarne pomoči.

Predsedujoči VS ZN, italijanski veleposlanik Sebastiano Cardi je po zasedanju novinarjem povedal, da so v VS ZN izrazili veliko zaskrbljenost zaradi položaja v Jemnu, ki se je po hutijski izstrelitvi rakete še bolj zaostril.

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je v ponedeljek namreč zaprla vse zračne, kopenske in morske poti proti Jemnu, potem ko so pred dnevi komaj prestregli raketo, ki so jo izstrelili jemenski uporniki Hutiji. Balistično bojno glavo so prestregli blizu mesta Riad, Savdska Arabija pa je nato povsem zablokirala jemenske zunanje meje, poroča BBC.

Oblasti v Savdski Arabiji so nato dejale, da je blokada potrebna za preprečitev iranskega pošiljanja orožja upornikom. V Iranu oskrbo Hutijev z orožjem medtem zanikajo. Ti se proti savdski koaliciji sicer borijo od leta 2015.

V ZN so se na to potezo odzvali z ogorčenjem, saj je kriza v Jemnu že zdaj katastrofalna. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v sredo poklical tudi savdskega zunanjega ministra Adela al Džubeirja, je še povedal veleposlanik Cardi.

Kolera je v Jemnu po ocenah Združenih narodov dsolej terjala že več kot 2000 življenj. (Foto: AP)

Po ocenah ZN v Jemnu zdaj okoli sedem milijonov ljudi trpi zaradi pomanjkanja hrane in zaradi kolere. Ta je doslej terjala že več kot 2000 življenj.

V torek je skušal Rdeči križ v državo pripeljati pošiljko klorovih tabletk za razkuževanje vode, s katerimi preprečujejo širjenje kolere, a so jih na severni meji Jemna ustavili, so sporočili iz Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC).

Lowcock je predlagal, da se takoj odpre vsa letališča in pristanišča za dostavo hrane, goriva in drugih nujnih potrebščin. Zahteval je tudi zagotovila koalicijskih sil, da ne bo prišlo do novih blokad humanitarnih pošiljk. "Kar potrebujemo, je manj blokad na obeh straneh, ne pa njihovo povečevanje," je še dejal.

Lawcock je koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije pozval naj odpravi blokado Jemna, države, ki jo razjedajo notranji konflikti. (Foto: AP)

V eni najrevnejših držav na svetu svoje moči merita tudi Savdska Arabija in Iran

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je intervencijo v Jemnu začela marca 2015, potem ko so šiitski uporniški Hutiji pregnali sunitskega predsednika Abedraba Mansurja Hadija v izgnanstvo. Jemen, ena najrevnejših držav na svetu, se je zatem pogreznil v državljansko vojno, kjer svoje moči merita tudi Savdska Arabija, ki podpira predsednika, in šiitski Iran, ki podpira Hutije.

Spopadi so zahtevali že več tisoč žrtev, predvsem med civilisti, uničena pa je bilo tudi večina že tako skromne infrastrukture, zlasti na zdravstvenem področju.