Jemnu grozi lakota 'bibličnih razsežnosti': Rezerv ni več. Vse gre naravnost v lačna usta

Jemnu grozi lakota bibličnih razsežnosti, je pred dnevi opozoril humanitarec Jan Egeland. Med obiskom te arabske države je dejal, da so možje "z orožjem in vplivom" pustili tamkajšnje prebivalce na cedilu.

Združeni narodi ocenjujejo, da je bilo med dveletno državljansko vojno ubitih več kot 100.000 ljudi, a poznavalci se bojijo, da je številka še precej višja. Egeland, vodja Norveškega sveta za begunce, ki je hkrati tudi glavni svetovalec Združenih narodov (ZN) za Sirijo, je za Reuters povedal, da je jemenska vojna sicer blažja od sirske, a prebivalcem kljub temu grozi katastrofa.

"S skupnimi napori smo pomagali trem milijonom od skupno sedmih milijonov ljudi, ki so kronično podhranjeni. To pomeni, da štirje milijoni prebivalcev niso aprila prejeli nobene pomoči in tem ljudem grozi lakota. Če se bo stanje nadaljevalo in bodo dobili zgolj eno porcijo hrane na dan, bo to vodilo v lakoto biblijskih razsežnosti," je opozoril med svojim obiskom v Sani. Egeland, nekdanji vodja pisarne ZN za humanitarne zadeve, je še dodal, da kriza ne dobiva dovolj mednarodne pozornosti.

"Iz Jemna odhajam jezen, saj možje, ki imajo v rokah škarje in platno, ne zmorejo ali pa nočejo poskrbeti za prebivalce," je bil oster Egeland. "To ni nikakršna raketna znanost." Pol milijona otrok bi lahko kadarkoli umrlo, mnogi umirajo na svojih domovih, počasi in tragično, je dodal. ZDA in Veliko Britanijo je pozval, da pomagajo ustaviti vojno. Državi sta zaveznici Savdove Arabije, vodje alianse, ki naj bi vzpostavila mednarodno priznano vlado predsednika Abd-Rabbuja Mansourja Hadija. V ločeni izjavi se je obrnil tudi na Savdovo Arabijo, Iran in Združene Arabske Emirate, naj vendarle prenehajo prilivati olje na ogenj.

Na konferenci za Jemen so zbrali več kot milijardo evrov. (Foto: AP)

Egeland je še povedal, da bi morale vse države, ki so vključene v vojno, stremeti k zagotovitvi miru, kar bi počasi vzpostavilo gospodarski red v Jemnu.

Prejšnji mesec so ZN v Ženevi sicer sklicali konferenco za Jemen. Zbrali so dobro milijardo evrov, polovico vseh sredstev, ki bi jih potrebovala država, da bi lahko nemudoma pomagala svojim prebivalcem. Brez takojšnje konkretne denarne pomoči, pravi Egeland, bodo človekoljubne organizacije julija ostale brez vseh sredstev.

A ključ do končanja humanitarne krize je vendarle v gospodarstvu. Zgolj s človekoljubno pomočjo ni mogoče pomagati državi s 27 milijoni prebivalcev, svari Norvežan. "Ko ljudje nimajo nobenih prihodkov in se cene hrane na tržnici potrojijo, si lahko lačni privoščijo le opazovanje hrane. Ne morejo je kupiti," pravi Egeland in dodaja, da v Jemnu ni več nobenih zalog hrane. "Rezerv ni več. Na mnogih vojnih območjih, ki sem jih obiskal, so obstajala skladišča. Tu jih ni. Vse gre naravnost v lačna usta."