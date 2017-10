VIDEO: Joe se je 45 let pripravljal na konec sveta, nakopičil je zaloge za skoraj 100 ljudi. Zdaj jih bo poslal v opustošeni Portoriko

(Foto: ENEX)

Joe Badame že 45 let verjame, da obstaja realna možnost, da bo v času svojega življenja dočakal konec sveta. In na ta dan je več kot pripravljen.

Joe, ki je po poklicu arhitekt, je skupaj s soprogo v kleti družinske hiše zgradil bunker, v katerem bi lahko dlje časa živelo okoli 100 ljudi. Varen je v primeru močne bombne eksplozije in do vrha založen s hrano in drugimi potrebščinami, ki so najnujnejše za življenje.

Hišo z zakloniščem vred bo sicer zasegla banka, z zalogami pa bo Joe razveselil prebivalce Portorika, ki so zaradi orkana Maria ostali brez vsega. Na območju primanjkuje hrane, vode, prav tako pa je večina ljudi brez elektrike in možnosti komunikacije.

"Ti ljudje umirajo, ničesar nimajo," je dejal. Tako bodo s tovornjakom v Portoriko odpeljali velike količine posušene in konzervirane hrane.

V vsakem od sodov, ki so bili skrbno skladiščeni, je okoli 150 kilogramov hrane, med drugim moka, riž in fižol, mleko v prahu in jajca v prahu, skupaj pa je zalog dovolj, da 84 ljudi preživi štiri mesece.

Sorodnica ene od družin, ki ji bodo pomagale zaloge, je že dejala, da je dejanje dobrotnika "božje posredovanje".