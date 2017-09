Joga - vpišite se na vadbo, pomaga!

O tem, kaj bomo pridobili z vadbo joge v nadaljevanju pojasni dr. Dejan Dinevski, strokovnjaku za jogo in meditacijo, ki predmet Joga v športu predava v okviru študija športnega treniranja na Univerzi v Mariboru. Dr. Dinevski je tudi predsednik društva Joga v vsakdanjem življenju Maribor, ki ga je soustanovil leta 1990. Svoje znanje joge je bogatil pod vodstvom priznanega učitelja Swamija Maheshwaranande.

S sistematičnim poučevanjem jogijskih tehnik se v Slovenije že 29 let poglobljeno ukvarjajo društva Joga v vsakdanjem življenju. V septembru vpisujejo nove člane in letos se vadbi lahko pridružite v 95 krajih po Sloveniji. Najbližjo lokacijo najdete na www.jvvz.org, ali pokličite tel. 040-315-000. Vadba poteka na začetnih in nadaljevalnih stopnjah, specializiranih vadbah za hrbtenico ali za sklepe, organizirana je vadba za starejše, delavnice jogijskih tehnik za čiščenja organizma, lokalni in mednarodni seminarji.

Kaj pomeni joga za vas osebno? Bi rekli, da vam izboljšuje kakovost življenja?

Joga brez dvoma zvišuje kakovost življenja. Kot prvo, na področju zdravja. Joga je izjemna preventivna tehnika. Drug pomemben element je sprostitev. Vsakodnevna globoka sprostitev je pomembna za vsakega človeka. Imam družino, dva otroka, službo na univerzi in pri veliko obveznostih in odločitvah, ki jih sprejemam, potrebujem nek umik. In to ne, da se skrijem, ampak da napolnim baterije. Joga oziroma meditativne tehnike pa brez dvoma tudi zvišajo kognitivne sposobnosti, zmožnost koncentracije, pomnjenja, osredotočenja, odločanja.

Kako joga pomaga pri stresu.

Mnoge moderne metode, kot je avtogeni trening, pa tudi nekatere psihoterapevtske metode izvirajo iz joge. Joga pozna več načinov soočenja s stresom, prvi je, da se sploh naučimo zavestno globoko sprostiti. Nato se je treba naučiti, kako sprostitev udejanjiti v aktivnem življenju in delovati v stanju mirnosti kljub naporom. To je posebnost, ki jo uči joga skozi vztrajanje v položajih. Za primer: moja žena Izidora je tudi učiteljica joge in uči nosečnice uporabe sprostitvenih tehnik pri porodu. Mnoge poročajo, da so se lahko v močni bolečini in naporu sprostile in da jim je bil potem porod celo v užitek. Torej bolečino je mogoče osmisliti, namesto da jo odrivaš, jo sprejmeš.

Prof. Dr. Vojka Bole Hribovšek: Jogo sem začela vaditi dokaj pozno pri 38 letih po večjih zdravstvenih težavah. Joga me je zanimala že kot študentko, vendar so mi bile vaje v knjigah pretežke. Potem pa mi je prijateljica povedala za Jogo v vsakdanjem življenju, ki je zelo postopna in sistematična. Ob prvi priliki sem se vpisala na vadbo in od takrat me joga spremlja že 28 let in je postala moj način življenja. Zame je joga najboljši način premagovanja stresa. Pomagala mi je v težkih in stresnih življenjskih okoliščinah, kot so operacija in smrt v družini. Zdaj živim veliko bolj umirjeno in sproščeno, v miru sama s seboj in s svetom.

Kako si lahko z jogo napolnimo baterije oz. obnovimo energijo?

Ena izmed temeljnih jogijskih metod je pranajama, ki vsebuje množico dihalnih tehnik. Te so posebne tehnike za kultiviranje življenjske energije. Svojo energijo sicer najbolje dvignemo tako, da se harmoniziramo z okoljem, znamo biti mirni, da smo prisotni v tem trenutku – in joga pri tem pomaga.

Kaj lahko z jogo dosežemo na področju zdravja?

Nekaj je treba poudariti: joga ni medicina. Prodajati jogo kot tehniko zdravljenja ni korektno. Joga ni instant metoda, ampak ima učinke pri dlje časa trajajoči in redni vadbi. Takrat pa ima izjemno pozitivne učinke na zdravje, ki pa so večinoma preventivne narave. Kadar pa je človek bolan, pa joga lahko pomaga kot podporna terapija, pri vsaki bolezni je namreč tudi pomembno, da se sprostimo, da znamo dvigniti svojo energijo, jo usmeriti v določen del telesa.

Predavate predmet Joga v športu. Kako lahko joga pomaga športnikom?

Joga bistveno pripomore k boljši gibljivosti, koordinaciji telesa, občutenju svojega telesa, celo večji moči. Še večje koristi pa ima na psihološki ravni. Utrdi samozavest, zmožnost, da športnik preseže moteče elemente in se osredotoči na cilj. Izjemno pomembno za športnika je tudi, da joga pripomore k dobri koncentraciji in psihološki stabilnosti.

Khatu pranam. Pri tej vaji si 10 položajev telesa sledi tako, kot so predstavljeni z leve proti desni strani in nato nazaj.

Primerov uspešnih športnikov, ki so prakticirali jogo, je ogromno. Pionir uporabe joge v športu na svetovni ravni je bil Rok Petrovič. Jaz sem z njim delal, z jogo se je sicer sistematsko ukvarjal bolj po koncu kariere, a je elemente joge in vadbo uporabljal tudi med športno kariero. Pozneje pa se je to razvilo v ZDA, kjer imajo skoraj vsi, timski in individualni športi jogo vključeno v treninge. Ponavadi po treningu vključijo telesne položaje joge kot raztezanje, nato pa nadaljujejo s sprostitvijo, meditacijo, vizualizacijo. V času regeneracije je joge več kot v času intenzivnega treninga.

Kaj pa osebe z gibalnimi ali drugimi omejitvami? Kako lahko vadijo jogo?

Pri jogi v vsakdanjem življenju smo razvili posebne vadbe joge za tiste, ki imajo težave s hrbtenico. Vadbo takšnih skupin večinoma vodijo zdravniki ali fizioterapevti. Organiziramo tudi jogo za otroke in zelo dodelano vadbo joge za starejše. Poleg tega smo razvili sistem vadbe za invalide in pa vadbo v domovih za starejše. To sistematično vodimo že več let brezplačno v več domovih. Starejši so zelo zadovoljni, ker se s športom ne morejo več ukvarjati, z jogo pa so spet nekoliko fizično aktivni.

Bi rekli, da joga človeka spremeni?

Zdaj ste mi postavili takšno vprašanje, da moram citirati psihiatra dr. Bogarta. Ta je objavil metaanalizo raziskav v psihiatriji na temo joge in meditacije, članek pa sklenil z izjavo, da meditacija lahko pripomore k globoki transformaciji osebnosti, kar je cilj psihoterapije. Torej ne samo, da spremeni človeka, ampak zna človek spremeniti svoje globlje negativne vzorce, ki ga oblikujejo, v neke pozitivnejše, konstruktivne – namesto (samo)destruktivne.

Jure Pogačnik, lastnik podjetja za pravno svetovanje: »Z jogo v vsakdanjem življenju sem se pričel ukvarjati na začetku študentskih let in ne predstavljam si, da bi študij uspešno zaključil brez joge. Glede na moje življenje pred tem, je bila uspešnost mojega študija presenečenje tako zame, kot tudi za starše, verjetno tudi za marsikaterega znanca. Kasneje so mi tehnike meditacije pomagale rešiti največje težave pri vzpostavitvi poslovne storitve mojega podjetja. Pri športu sem se s pomočjo joge naučil spodbujati se tudi v trenutkih, ko mi ne gre dobro.«

Kakšno vlogo ima pri jogi meditacija, kaj se dogaja z nami med meditacijo?

Med meditacijo se zgodi več stvari. Prvi, temeljni korak je sprostitev. Nato se človek usmeri vase, postane prisoten v trenutku, to je drugi temelj. Potem pa se nauči poglobljeno opazovati samega sebe. Najprej svoje telo, potem dihanje, energijo in se s tem poglablja na vedno finejšo raven, v naslednji stopnji pa ustvari distanco tudi do svojih misli. Postane ne tisti, ki misli, ampak tisti, ki svoje misli opazuje.

Bi meditacijo v kakšnih primerih odsvetovali?

Pri nekaterih psihičnih boleznih, npr. shizofreniji ali psihozi. Če že, naj bi se v teh primerih prakticirala samo pod vodstvom psihoterapevta. Tudi otroci ne morejo meditirati, najstniki šele tam nekje po puberteti. Otroci meditirajo na drugačen način. Lahko pa seveda vadijo asane. Mi imamo prav posebno jogo za otroke, učijo jo učitelji, ki delajo z otroki in so tudi inštruktorji joge.

Obstajojo številne "različice" joge. Kaj menite o tem?

Na zahodnem trgu pa se pač prodaja tisto, kar ljudji najhitreje pritegne. Na primer obljubljajo lepo oblikovanje telesa, vzamejo nekaj vaj iz joge in dodajo še nekaj svojih. To pa nima več elementov izvorne joge, ampak je to nekaj prirejenega, kjer je ime joga uporabljeno bolj marketinško kot pa vsebinsko.

Osebno sem zagovornik izvornosti v jogi, to pomeni, da je vadba celovita, da vsebuje telesne, dihalno-energetske vaje in pa meditacijo ter duhovno-filozofski vidik. Po mojem mnenju in izkušnjah ima tak pristop najgloblje in najboljše učinke.

Naročnik oglasa je Zveza joga društev Slovenije.