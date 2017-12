Jordanija opozarja Trumpa, naj nikar ne prizna Jeruzalema za izraelsko prestolnico

Jordanski zunanji minister Ayman Safadi je Združene države Amerike opozoril pred "nevarnimi posledicami", če bo uradni Washington Jeruzalem priznal za prestolnico Izraela. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi dokončno odločitev o tem sprejel danes, razglasil pa v sredo.Gre sicer za eno od njegovih predvolilnih obljub.

Trumpov zet Jared Kushner, ki sicer velja za predsednikovega svetovalca za Bližnji Vzhod, je povedal, da za zdaj odločitev še ni dokončno sprejeta.

Safadi je ameriškemu državnemu sekretarju Rexu Tillersonu dejal, da bi priznanje Jeruzalema za uradno izraelsko prestolnico, sprožilo veliko jeze v številnih arabskih muslimanskih državah. Na družbenem omrežju Twitter je tako zapisal: "Govoril sem z ameriškim sekretarjem Tillersonom o nevarnih posledicah, če si ne bodo premislili. Takšna odločitev bi povzročila jezo po vsem arabskem in muslimanskem svetu, nihanje cen goriva in ogrozila težnje po miru."

Tillerson se na Safadijev zapis po poročanju BBC še ni odzval.

Palestinski predsednik Mahmud Abas medtem poskuša zbrati dovolj mednarodne podpore, da bi Trumpa odvrnil od tega dejanja. Med drugimi je poklical francoskega predsednika Emmanuela Macrona in turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Želel jima je predstaviti nevarne posledice Trumpove morebitne odločitve.

Jared Kushner velja za Trumpovega svetovalca za Bližnji Vzhod. (Foto: AP)

Status Jeruzalema je eno najbolj spornih vprašanj v bližnjevzhodnem konfliktu in je ključno za doseganje miru med Izraelom in Palestinci. Izrael razume celoten Jeruzalem kot svojo prestolnico, Palestinci pa nasprotno vztrajajo, da mora biti Vzhodni Jeruzalem, ki ga je Izrael zavzel v vojni leta 1967, prestolnica njihove prihodnje države. Celo ZDA, tradicionalna zaveznica Izraela, se glede tega načeloma niso postavljale na nobeno stran in so vztrajale, da mora biti ta spor rešen v okviru bližnjevzhodnih mirovnih pogajanj.

Ameriške administracije si že od leta 1948 prizadevajo, da bi s pogajanji uveljavile status Jeruzalema. Za zdaj so se poskusi bolj ali manj izjalovili.

Med lansko predsedniško kampanjo je Trump izrazil močno podporo Izraelu in obljubil, da bo na svoj prvi dan v pisarni Bele hiše ameriško veleposlaništvo iz Tel Aviva prestavil v Jeruzalem. Odločitev je nato sicer nekajkrat premaknil, uradno pa naj bi so sprejel danes in razglasil v sredo.

V ZDA že več kot dve desetletji velja zakon, ki terja prestavitev veleposlaništva v Jeruzalemu, a vsi predsedniki brez razprav redno podpisujejo odloke, s katerimi v imenu nacionalne varnosti in bližnjevzhodnega mirovnega procesa vsakič še za pol leta preložijo selitev.

Jared Kushner je na številna vprašanja novinarjev odgovoril, da je povsem Trumpova odločitev, kaj bo storil. "Predsednik se bo odločil na podlagi različnih dejstev. Ko se bo odločil, vam bo to povedal on sam, ne pa jaz," je dodal.