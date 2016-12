Jug Čila stresel močan potres, opozorilo pred cunamiji umaknili

Jug Čila je danes stresel močan potres s preliminarno magnitudo 7,7, je sporočil ameriški geološki inštitut USGS. Središče potresa je bilo na morju približno 225 kilometrov jugozahodno od mesta Puerto Montt na globini 15 kilometrov. Tihomorski center za opozorila pred cunamiji pa je izdal opozorilo, a ga je kasneje umaknil.

Nazadnje se je območje pri obali Čila streslo septembra. Osem oseb je umrlo. (Foto: Reuters)

V centru za cunamije s sedežem na Havajih so približno uro po potresu že ocenili, da je nevarnost pred cunamijem minila. V naslednjih urah so možna le še "manjša nihanja morske gladine" na obalnih območjih, so še sporočili.

Po opozorilu so sicer čilske oblasti odredile evakuacijo obalnih območij regije Los Lagos v bližini epicentra potresa. Ta je bil v bližini otoka Chiloe, na območju več narodnih parkov.

Najbližje naseljeno območje je mesto Castro z okoli 40.000 prebivalci. Prestolnica Santiago de Chile pa leži kakih 1000 kilometrov severno.

Čilski mediji zaenkrat o večji škodi ne poročajo. Popokalo je sicer nekaj cest, ponekod pa so ostali brez elektrike. Telefonske in internetne povezave pa naj bi delovale.