Junaško: taksist, ki je poskušal povoziti terorista in neoboroženi policist, ki je brez oklevanja stekel v nevarnost

Po sobotnem terorističnem napadu v Londonu so ljudje v trenutku množično stopili skupaj. Na družbenih omrežjih so pod oznako #SofaForLondon neznancem, ki so to potrebovali, nudili prenočišča, kavo ali pa samo pogovor, taksisti pa so ponujali brezplačne prevoze iz predela mesta, ki ga je napad ohromil. Na dan pa prihajajo tudi zgodbe pravih junakov, ki so se napadalcem neposredno zoperstavili. Med njimi so taksist, policist v civilu in gosti restavracije, ki so teroriste obmetavali kar s stoli in steklenicami.

Taksist: Poskušal sem ga povoziti

Eden izjemnih pogumnežev je taksist po imenu Chris, ki je bil v času napada na Londonskem mostu. "Pripeljal je kombi, zapeljal skozi semafor, na pločnik in v ljudi. Precej jih je zadel," je povedal za LBC. "Izstopili so trije moški z dolgimi, 30-centimetrskimi rezili, naključno hodili po tržnici in zabadali ljudi. Videl sem, kako so mlado dekle zabodli v prsi. Rekel sem svoji stranki, da ga bom poskusil povoziti. Obrnil sem in poskusil, a se mi je izmaknil. Potem sem videl dva policista, ki sta tekla proti njemu in nista vedela, kaj se dogaja. Nato sem ljudem začel govoriti, naj se obrnejo in stečejo stran. Kar slabo mi je bilo. Kakšne živali!" je pripovedoval. Enega od napadalcev je opisal kot visokega, z manjšo kozjo bradico, kratko pristriženimi lasmi in dolgim rezilom v roki. Vsi so bili mediteranskega videza, je še dodal.

Prav po njegovi zaslugi je preživela študentka Rhiannon Owen, ki je bila na bankomatu, ko je slišala njegove krike, naj steče stran. Njemu, pravi, dolgujem svoje življenje. "Rešil si me in mi omogočil, da sem posvarila druge!" je zapisala, ko je poskusila stopiti v stik z njim.

Policist, ki je neoborožen stekel v nevarnost

Še eden takih junakov je bil policist, ki ni bil na uradni dolžnosti in ni bil oborožen, pa se je vseeno spravil nad enega od napadalcev. Ta ga je porezal z nožem, zato je zdaj v kritičnem stanju. "Bil je s prijatelji na pijači, po končanem delu. Videl je, kaj se dogaja, da nekdo napada ljudi, zato je prihitel na pomoč, stekel naravnost v nevarnost. Zoperstavil se jim je brez oklevanja, brez orožja," je povedala komisarka metropolitanske policije Cressida Dick in njegova dejanja označila za junaška. Najprej so mu pomagali mimoidoči, nato so ga s policijskim avtomobilom odpeljali v bolnišnico. "Težko je izpostavljati individualne zgodbe, a neizmerno sem ponosna nanj in na to, kar je storil," je še dejala.

Tudi prometni policist, ki je svoje delo opravljal šele dve leti in je bil oborožen samo s pendrekom, je stekel na pomoč. Tudi on je bil pri tem ranjen, a njegovo stanje je zdaj stabilno. "Njegovo junaštvo je bilo izjemno," so sporočili njegovi delodajalci.

Nad napadalca s stoli, kozarci in steklenicami

38-letni Giovanni Sagristani je bil s prijatelji v eni od restavracij, ko je vstopil eden od napadalcev in zabodel neko žensko. "Vstopil je, kričal in jo zabodel!" je opisal. Njegov partner, 33-letni Carlos Pinto, ki dela kot medicinski brat v eni od londonskih bolnišnic, ji je takoj priskočil na pomoč. "Vzel je led in oblačila, pritisnil na rano in poskušal zaustaviti krvavitev. Na začetku je izgubila veliko krvi, okoli pol litra," je povedal Sagristani.

Njuni prijatelji so napadalca uspeli poriniti ven iz restavracije, vanj so metali stole, kozarce in steklenice. Vse, kar jim je prišlo pod roke, pravzaprav. "Poskusil sem pomagati, a v resnici sem bil dokaj nemočen," je Gerard Vowls povedal za BBC. Ko so ga zrinili ven, so zavarovali vrata in se zaklenili notri. "Po začetnem napadu panike smo se pomirili in poskušali pomagati dekletu. Vsi smo bili v zadnjem delu restavracije. Od zunaj smo slišali strele in nismo vedeli, kaj se dogaja." Minili sta več kot dve uri, preden so do njih končno prišli reševalci. "Obdržali smo jo pri zavesti, veliko srečo je imela."

Hrana, voda in prenočišča

Pomoč v obliki brezplačnih obrokov in hrane so ponudile številne restavracije, pubi in trgovine, nekateri hoteli so prizadetim ponudili celo prenočišča.

Eden od reševalcev je povedal, da je vodja restavracije s hitro prehrano le-to zaprl za javnost in vso hrano in pijačo, ki jo je imel, razdelil med reševalce.

Paul Ashworth iz Surreya pa je s kolesom policistom na terenu razdeljeval vodo. "Samo prinesel sem jim hladno vodo, to ni nič v primerjavi s tem, kar oni delajo za nas. Varujejo nas, rešujejo naša življenja. Samo poskusil sem vrniti nekaj nazaj," je povedal.