Juncker ima za prihodnost EU pet scenarijev. Kaj je zapisal v tako imenovano belo knjigo prihodnosti?

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je danes v Bruslju predlagal pet scenarijev za razvoj EU do leta 2025 - od nadaljevanja sedanjega stanja do popolnoma federalistične EU. Njegovi predlogi v obliki bele knjige nosijo tudi velik slovenski pečat, na primer pri poudarku na pomenu enake obravnave vseh članic, izpostavljajo v komisiji.

Osrednje sporočilo: Izstopu Britancev ne bomo posvečali politične pozornosti

Osrednje politično sporočilo ob predstavitvi scenarijev za reformo unije se glasi, da EU po odločitvi Britancev za izstop ne bo trošila političnega kapitala za ločitev. To prepušča ločitvenim odvetnikom, da uredijo postopek na tehnični ravni, sama se bo osredotočila na svojo prihodnost v sestavi 27 članic.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker (Foto: AP)

5 scenarijev na kratko

Juncker predlaga pet scenarijev za razvoj EU 27 do leta 2025: da ostane vse tako kot doslej; da se EU osredotoči samo na enotni trg; da tisti, ki hočejo več, storijo več, kar vključuje oblikovanje koalicij voljnih; da se stori manj, a učinkoviteje in federalistični scenarij storiti veliko več skupaj.

Scenarij 1:

Tako kot doslej – EU-27 se osredotoči na izvajanje svojega pozitivnega programa reform v skladu s političnimi usmeritvami Komisije z naslovom "Nov začetek za Evropo" iz leta 2014 ter Izjavo iz Bratislave, o kateri se je leta 2016 dogovorilo vseh 27 držav članic.

Do leta 2025 bi to lahko pomenilo:

Evropski državljani lahko uporabljajo avtomatizirane in povezane avtomobile, vendar imajo lahko še vedno nekaj pravnih in tehničnih težav pri prečkanju mej.

Evropski državljani večinoma potujejo prek mej, ne da bi se morali ustavljati zaradi mejnih kontrol. Okrepljeni varnostni pregledi pomenijo, da je treba na letališča in železniške postaje priti precej pred odhodom.

Scenarij 2:

Samo enotni trg – EU-27 se postopoma ponovno osredotoči na enotni trg, ker 27 držav članic na čedalje številnejših področjih ne more najti skupnih točk.

Do leta 2025 bi to lahko pomenilo:

Prečkanje mej za poslovne namene in turiste postane oteženo zaradi rednih preverjanj. Težje je najti službo v tujini in prenos pokojninskih pravic v drugo državo članico ni zajamčen. Tisti, ki zbolijo med bivanjem v tujini, morajo plačati visoke stroške zdravstvene oskrbe.

Evropski državljani neradi uporabljajo povezane avtomobile, ker ni predpisov in tehničnih standardov, ki bi veljali po vsej EU.

Scenarij 3:

Tisti, ki hočejo več, storijo več – EU-27 deluje kot doslej, vendar omogoči tistim državam članicam, ki to želijo, da na določenih področjih, kot so obramba, notranja varnost in socialne zadeve, skupaj storijo več. Oblikuje se ena ali več "koalicij voljnih“.

Do leta 2025 bi to lahko pomenilo:

15 držav članic vzpostavi enote policije in sodnikov za obravnavanje čezmejnih kriminalnih dejavnosti. Varnostne informacije se izmenjujejo sproti, saj so nacionalne podatkovne baze med seboj popolnoma povezane.

V 12 državah članicah, ki so se dogovorile o harmonizaciji svojih predpisov glede odgovornosti in tehničnih standardov, je uporaba povezanih avtomobilov razširjena.

Scenarij 4:

Storiti manj, a učinkoviteje – EU-27 se osredotoči na večje in hitrejše rezultate na izbranih področjih, manj dejavna pa je na področjih, na katerih se zdi, da ne zagotavlja dodane vrednosti. Pozornost in omejene vire se osredotoči na izbrana področja.

Do leta 2025 bi to lahko pomenilo:

Evropski organ za telekomunikacije bo imel pooblastila za sprostitev radijskih valov za čezmejne komunikacijske storitve, kot so tiste, ki jih uporabljajo povezani avtomobili. Poleg tega bo varoval pravice uporabnikov mobilne telefonije in interneta ne glede na to, kje v EU se nahajajo.

Nova evropska agencija za boj proti terorizmu pomaga pri odvračanju in preprečevanju resnih napadov s sistematičnim sledenjem in označevanjem osumljencev.

Scenarij 5:

Storiti veliko več skupaj – Države članice se odločijo, da si bodo na vseh področjih delile več pristojnosti in sredstev ter si prizadevale za več skupnega odločanja. Odločitve na evropski ravni se sprejemajo hitreje in so hitro izvršene.

Do leta 2025 bi to lahko pomenilo:

Evropski državljani, ki se želijo pritožiti na predlagani projekt vetrnih elektrarn v njihovi skupnosti, financiran iz sredstev EU, imajo težave pri iskanju odgovornega urada, saj jim je rečeno, naj se obrnejo na pristojne evropske organe.

Evropski državljani po vsej Evropi brez težav uporabljajo povezane avtomobile, saj obstajajo jasni predpisi, ki se uporabljajo po vsej EU, vozniki pa se lahko zanesejo, da bo agencija EU zagotovila izvajanje teh pravil.

Predlogi nosijo tudi slovenski pečat

Junckerjevi predlogi nosijo tudi velik slovenski pečat, poudarjajo v komisiji. Slovenski prispevek se na primer kaže v poudarku pomena enake obravnave vseh članic in v poudarku, da si je treba prizadevati za bolj enakomerno porazdelitev koristi globalizacije med prebivalstvom unije. Slovenija bo tudi država, kjer bo Juncker sprožil razpravo o predlaganem procesu.

Rdeča nit teh predlogov sta dve temeljni načeli: enotnost in enaka obravnava članic. Od voditeljev članic unije se pričakuje, da se do konca leta izrečejo o teh predlogih. Na jubileju 25. marca v Rimu pa komisija pričakuje podporo temu procesu. V Bruslju poudarjajo, da je to začetek, ne konec procesa.