Juncker zgrožen zaradi peščice prisotnih evropskih poslancev. 'Ta parlament je smešen'

Predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker se je na jutranjem delu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu razburil nad maloštevilno udeležbo poslancev in parlament označil za "smešnega" in dejal, da "ni resen". Kasneje je Juncker sporočil, da svoje besede obžaluje.

(Foto: ENEX)

Juncker je na predstavitvi malteškega premierja Josepha Muscata, ki je govoril o dosežkih malteškega predsedstva Svetu EU v parlamentu, kritiziral neresnost evropskih poslancev. V času predstavitve je bilo namreč v dvorani le okoli 30 poslancev. "Evropski parlament je smešen, zelo smešen," je dejal predsednik komisije.

Nadaljeval je, da bi bila dvorana polna, če bi bila namesto Muscata v dvorani nemška kanclerka Angela Merkel. "Nikoli več ne bom sodeloval na takšnem zasedanju," je še dejal Juncker.

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je Junckerja med govorom nekajkrat prekinil in pozval, naj bo spoštljiv, in opozoril, da je naloga parlamenta, da nadzoruje komisijo in ne obratno.

Po zasedanju je Juncker Tajaniju dejal, da obžaluje svoje besede med jutranjo debato. Za Tajanija je s tem zadeva zaključena, saj je najpomembnejše sodelovanje med institucijama in skupno delo v dobro državljanov, so sporočili iz parlamenta.