Južna Koreja izvolila novega predsednika: 'Odšel bom v Pjongjang, če bodo okoliščine prave'

Južnokorejski predsednik Moon Jae-In je zaprisegel danes. (Foto: AP)

Novi južnokorejski predsednik Moon Jae-In je po torkovi zmagi na volitvah danes že zaprisegel na položaj. Pri tem je napovedal, da si bo prizadeval za mir na Korejskem polotoku in da je "ob pravih okoliščinah" pripravljen odpotovati v Severno Korejo.

Moon Jae-In je na torkovih volitvah prejel 41 odstotkov od skoraj 33 milijonov volivcev. Po potrditvi s strani nacionalne volilne komisije pa je danes opoldne po lokalnem času že zaprisegel.

"Naredil bom vse, da zgradim mir na Korejskem polotoku," je izjavil novi predsednik in napovedal, da bo še dodatno okrepil zavezništvo z ZDA.



"Če bo treba, bom takoj odpotoval v Washington," je dejal po zaprisegi. "Odšel bom tudi v Peking in Tokio, pa tudi v Pjongjang, če bodo okoliščine prave," je dejal Moon.



Napovedal je tudi resne pogovore tako z ZDA kot Kitajsko glede namestitve ameriškega protiraketnega sistema THAAD v Južni Koreji. Sistem naj bi v prvi vrsti služil kot obramba pred morebitnimi raketnimi izstrelki iz Severne Koreje, a mu nasprotuje tudi Kitajska, ker ga vidi kot grožnjo lastnim vojaškim zmogljivostim.

Moon je sicer napovedal še, da si bo prizadeval za prenovo države. "Zgradil bom novo nacijo. Naredil bom veliko Korejo, ponosno Korejo. In jaz bom ponosni predsednik tako ponosne države," je med drugim še dejal Moon.

Moon, kandidat levousmerjene Demokratske stranke, je po delnih izidih volitev prejel 11,4 milijona oz. 40,2 odstotka glasov, kar pomeni, da je njegova prednost neulovljiva. Prešteti morajo namreč še manj kot 4,2 milijona glasov, njegova prednost pred najbližjim zasledovalcem Hong Joon Pyojem pa znaša 4,3 milijona glasov. Slednji je sicer osvojil 25,2 odstotka glasov.

"To je velika zmaga velikih ljudi, ki so stali ob meni, da bi ustvarili deželo pravice (...), kjer prevladujejo pravice in zdrava pamet," je dejal novi predsednik.

Za položaj naslednika odstavljene predsednice Park Geun-Hye, ki v priporu čaka na sojenje zaradi zlorabe oblasti in korupcije, se je potegovalo 15 kandidatov.

Volitve so tako prinesle konec vladavine konservativcev, ki so državo vodili skoraj ves čas od njenega nastanka. Moon bo položaj prevzel že v sredo, potem ko bo volilna komisija uradno razglasila zmagovalca volitev.

Volilna udeležba je bila 77,2-odstotna in s tem višja kot na zadnjih volitvah decembra 2012, ko je na volišča prišlo 75,8 odstotka Južnokorejcev.

Moon je z zmago na volitvah doživel vrhunec v karieri, ki jo je začel kot aktivist v študentskih letih, ko je sodeloval v prepovedanih protestih proti tedanjemu diktatorju Park Chung Heeju, očetu odstavljene predsednice. Zaradi sodelovanja na protestih je bil aretiran, zaradi česar je za več let prekinil študij prava.

Odvetnik za področje človekovih pravic je leta 1982 z Roh Moo Hyunom, ki je kasneje postal južnokorejski predsednik, v Busanu odprl odvetniško pisarno, ki se je ukvarjala predvsem s primeri s področja človekovih pravic. Oba sta bila med vodilnimi v protestih leta 1987, ki so jim sledile prve neposredne predsedniške volitve v državi.

Ko je bil Roh leta 2002 izvoljen za predsednika Južne Koreje, je Moon postal vodja njegovega kabineta. Leta 2009 je Roh po očitkih o korupciji naredil samomor.

64-letni Moon zagovarja tesnejše odnose s Severno Korejo, poudarja pa tudi pomen zavezništva z ZDA, na katere pa se ne bi navezal tako tesno kot njegovi predhodniki. Prav naklonjenost do Severne Koreje mu konservativci najbolj očitajo.

Čestitke iz Bele hiše

Zaupanje sodržavljanov si je v volilni kampanji pridobival predvsem z naslavljanjem socialne neenakosti, obljubami o odpravi premoči družinsko vodenih gospodarskih konglomeratov, znanih kot chaebol, ter napovedmi zmanjševanja vse večje brezposelnosti.

Moona kot novega predsednika čakajo težki izzivi – upočasnjena gospodarska rast, naraščajoča neenakost in brezposelnost, zlasti med mladimi, kar so bili tudi razlogi za vse večje nezadovoljstvo javnosti s konservativno vlado Park Geun-Hye. Brezposelnost med mladimi do 30. leta je lani dosegla rekordnih deset odstotkov in bo po pričakovanjih rasla tudi letos, plače medtem stagnirajo.

Četrto največje azijsko gospodarstvo je več mesecev pretresala politična kriza, ki se je končala z odstavitvijo predsednice države. Več milijonov Južnokorejcev je na ulicah zahtevalo njeno razrešitev zaradi vpletenosti v korupcijski škandal.

Novemu južnokorejskemu predsedniku je medtem že čestitala Bela hiša. "Veselimo se sodelovanja z novoizvoljenim predsednikom Moonom pri nadaljnji krepitvi zavezništva med ZDA in Republiko Korejo," je v izjavi za javnost zapisal tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer.

Washington je novemu predsedniku čestital kljub zaskrbljenosti zaradi njegovega stališča glede gospodarskih sankcij proti Severni Koreji. Moon se namreč zavzema za obnovitev pogajanj s Pjongjangom in tudi ponovno odprtje skupnega industrijskega območja v Kaesongu, pri katerem sta sodelovali Južna in Severna Koreja.