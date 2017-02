Severnokorejsko agentko, ki naj bi umorila Kim Džong Unovega polbrata, so pridržali

Smrt Kim Džong Nama, polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, razburja svetovno javnost. Južnokorejski predsednik vlade je izjavil: "Če se bo izkazalo, da za smrtjo stoji Severna Koreja, bo to le potrdilo, kako brutalna in nečloveška je njihova narava." Iz Malezije pa so sporočili, da so eno od dveh osumljenk za umor že pridržali.