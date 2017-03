FOTO: Veselje in žalost v Južni Koreji: sodišče odločilo, da mora predsednica Park Geun Hye odstopiti

Postopek proti 65-letni Park Geun Hye, prvi ženski na čelu države, se je na ustavnem sodišču začel v začetku januarja. Po njeni odstavitvi je dolžnosti predsednika države začasno prevzel premier Hwang Kyo Ahn.

Parkova naj bi svoji tesni prijateljici Choi Soon Sil pomagala pri izsiljevanju podjetij za denar in ji dovolila, da se brez uradnih pooblastil vmešava v državne zadeve. Parkova se je Južnokorejcem za to večkrat v solzah opravičila v televizijskih nagovorih, v katerih se je opisala kot osamljena in izolirana državnica, katere napaka je bila le to, da je preveč zaupala prijateljici. Je pa vztrajno zanikala, da bi zagrešila kaznivo dejanje.

Osemčlanski odbor sodišča v Seulu je odločitev sprejel soglasno. Sodniki so v utemeljitvi poudarili, da se je Choi Soon Sil, ki ni imela nobene javne funkcije, vmešavala v državne zadeve.

Ustavno sodišče je danes zavrglo obtožbe, da Parkova ni opravila svojih uradnih dolžnosti ob nesreči trajekta Sewol aprila 2014, v kateri je umrlo več kot 300 ljudi.

Nasprotniki predsednice so se odločitve sodišča razveselili. (Foto: AP)

Navdušenje, žalost in jeza ob odločitvi sodišča

Odločitev ustavnega sodišča v Seulu odpira pot za izvedbo predsedniških volitev v 60 dneh. Glede na zadnje javnomnenjske raziskave ima na njih največ možnosti za zmago levousmerjeni Moon Jae In, ki ga je Parkova porazila na volitvah leta 2012.

Južnokorejci so razsodbo sprejeli tako z navdušenjem kot protesti. Okoli 3000 ljudi, ki so se zbrali pred sodiščem, večinoma mladih, je ob razglasitvi razsodbe začelo proslavljati. "Zmagali smo, zmagali," so vzklikali in vihteli transparente. "To je zmaga demokracije," je dejala 27-letna študentka Ahn Yo-Wool.

Najzvestejše podpornike Parkove, med katerimi prevladujejo starejši in konservativci, je odločitev sodišča po drugi strani osupnila. Več tisoč se jih je zbralo le nekaj sto metrov od nasprotnikov odstavljene predsednice, oba tabora pa je ločevalo več kot 20.000 policistov. "Ne sprejmemo te odločitve," je dejal 60-letni ravnatelj vrtca Cho Bong-Am. "Šli bomo na ulice in se borili do konca," je bil odločen.

Podporniki predsednice so se spopadli tudi s policijo. (Foto: AP)

Ko so podporniki Parkove s palicami in vzkliki "Uničite ustavno sodišče" šli proti policijski blokadi, so izbruhnili manjši izgredi.

Med protesti sta po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Yonhap umrla dva podpornika Parkove. Eden od njiju, 72-letni moški, je krvavel iz glave, podrobnosti o drugi žrtev niso znane. Oba primera preiskuje policija.

Parkova sicer ni prva predsednica države, ki ji očitajo korupcijo. Od demokratizacije leta 1987 so vse predsednike države po koncu mandata preiskovali zaradi korupcije, eden med njimi – Roh Moo Hyun, ki je bil predsednik med letoma 2003 in 2008 – pa je zaradi obtožb celo storil samomor. Njeni trije predhodniki so bili osebno ali preko družinskih vezi vpleteni v korupcijo.

Parkova je kot prva predsednica Južne Koreje petletni mandat nastopila 25. februarja 2013. Je najstarejša hčerka vojaškega diktatorja Park Chung Heeja, ki je državo vodil 18 let do leta 1979, ko je bil ubit v atentatu. Njeno mamo so ubili pet let pred tem. Po umoru očeta se je umaknila iz javnosti, s politiko pa se je začela ukvarjati leta 1998, ko je postala poslanka. Vladajočo konservativno stranko Saenuri je nato vodila med marcem 2004 in junijem 2006.