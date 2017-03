Medtem ko je južnokorejska predsednica v priporu, stranka izbrali kandidata za volitve

Nekdanjo južnokorejsko predsednico so odstavili zaradi korupcijskega škandala, zdaj je v priporu. (Foto: Reuters)

Dan po aretaciji nekdanje južnokorejske predsednice Park Geun-Hye je davi že prispela v zapor v bližini Seula. V četrtek so jo zaradi korupcije in zlorabe oblasti, ki sta ju tudi stali predsedniškega položaja, aretirali. Njena stranka pa je medtem že izbrala novega kandidata za predsedniške volitve, in sicer Hong Joon Pyoja, bivšega tožilca in guvernerja pokrajine Gyeongsangnam.

Tožilstvo ima zda 20 dni časa, da vloži uradno obtožnico proti Parkovi. V primeru, da se bo proti njej začel sodni proces in jo bodo spoznali za krivo, ji grozi najmanj 10 let zapora.

65-letna Parkova je tretji južnokorejski voditelj, ki so jih aretirali zaradi korupcije v državi. Južna Koreja je četrto največje azijsko gospodarstvo, v državi so dolga leta veljave tesne vezi med politiko in podjetništvom. Chun Doo Hwan in Roh Tae Woo, ki sta državo vodila v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, sta morala po izteku mandata prav tako za zapahe.

Parkovo so po maratonskem zaslišanju v četrtek prijeli na podlagi naloga za aretacijo, ki ga je izdalo sodišče v Seulu zaradi obtožb o podkupovanju, zlorabi oblasti in izdajanja državnih skrivnosti.

"Njena aretacija je upravičena in potrebna, ker so glavne obtožbe upravičene, obstaja pa tudi tveganje, da bi bili dokazi uničeni," so sporočili s sodišča.

Južnokorejski parlament je Parkovo, prvo žensko na čelu Južne Koreje, zaradi korupcijskega škandala odstavil decembra lani, ustavno sodišče pa je nato odstavitev potrdilo februarja letos, s čimer je izgubila imuniteto. Njen odstop so na ulicah zahtevali milijoni Južnokorejcev.

Choi Soon Sil, Parkovi tesni prijateljici, ki ima glavno vlogo v tem korupcijskem škandalu, že sodijo, ker je vodilne južnokorejske družbe prisilila, da so neprofitnim organizacijam donirale skoraj 70 milijonov wonov, ki naj bi si jih nato prisvojila.

Kandidat za predsednika znan po svojih hujskaških izjavah

Medtem ko je nekdanja predsednica v priporu, pa je južnokorejska konservativna stranka Svoboda Koreja za svojega kandidata na bližnjih predsedniških volitvah izbrala Hong Joon Pyoja, guvernerja pokrajine Gyeongsangnam.

62-letni bivši tožilec je na strankarskih volitvah dobil 54 odstotkov podpore. Hong, ki je znan po svojih hujskaških izjavah, je takoj po zmagi izjavil, da je čas za močnega voditelja z odločnim in vročekrvnim značajem. Ob tem je bil kritičen do voditeljev ZDA, Rusije, Kitajske in Japonske.

"Voditelji štirih velikih sil so skrajni desničarski nacionalisti, zato so obeti za Južno Korejo mračni, če bo oblast prevzela šibka levičarska vlada," je dejal.

Njegove možnosti za zmago na predsedniških volitvah 9. maja so sicer pičle. V danes objavljeni anketi se je uvrstil na peto mesto s samo štirimi odstotki podpore. Pred njim so štirje liberalni kandidati. V vodstvu je bivši vodja največje opozicijske Demokratske stranke Moon Jae In z 31 odstotki podpore.

Hong: Tudi Trump ni imel podpore

Hong se zaradi nizke podpore ne vznemirja preveč in vleče vzporednice z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. "Trump je bil izvoljen, čeprav je bil kandidat z najmanj podpore," je dejal minuli teden. Če bo izvoljen, se bo najprej srečal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, pred Trumpom, je napovedal. Hong se sicer skuša distancirati od odstavljene prve predsednice Park Geun Hye.