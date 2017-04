Kako daleč bo šlo razkazovanje mišic ZDA in Severne Koreje?

Ameriška letalonosilka USS Carl Vinson pluje proti Korejskemu polotoku. (Foto: AP)

Potem ko je Severna Koreja konec tedna izvedla raketni poskus, so ZDA proti polotoku poslale vojaško letalonosilko USS Carlo Vinson in njene spremljevalne ladje. V Pjongjangu to razumejo kot grožnjo in provokacijo in zato še stopnjujejo svojo retoriko. Govora je celo o vojni.

"Nikoli ne prosjačimo za mir in sprejeli bomo najostrejpe protiukrepe proti provokatorjem, da bi se s svojo mogočno vojaško silo branili in se obdržali na poti, ki smo jo sami izbrali," je sporočilo zunanjega ministrstva prenesel njegov neimenovani predstavnik. Ameriško potezo v Pjongjangu razumejo kot dokaz, da ZDA resno mislijo z invazijo države.

Precej začudenja je Washington z odločitvijo izzval tudi med poznavalci razmer, ki se večinoma strinjajo, da je to razkazovanje moči ZDA pred komunističnim severnokorejskim režimom. Je pa dejstvo, da so se po ameriškem vojaškem posredovanju v Siriji okrepila ugibanja, da bodo s tem poskusili tudi v Severni Koreji, predsednik Donald Trump pa ni naredil nič, da bi jih zanikal. Še več, dejal je, da preučuje politiko do Severne Koreje in da so trenutno na mizi vse možnosti, tudi vojaška.

Razmere pa znova posebej pozorno spremljajo v Južni Koreji in na Kitajskem. Začasni južnokorejski predsednik Hwang Kyo-ahn je zato vojski ukazal, naj okrepi spremljanje dogajanja severno od meje ter naj bo v stalnem stiku z zavezniškimi ZDA. Pričakuje namreč, da bodo v Pjongjangu v naslednjih dneh izvedli nove vojaške poskuse. Po eni strani je to njihov pogost odgovor na napetosti, po drugi pa se bližata dva pomemban dogodka, ki ju ponavadi obeležijo tudi na tak način – 105. obletnica rojstva ustanovitelja država Kim Il Sunga ter eno od dveh letnih zasedanj ljudske skupščine, ki formalno potrjuje politične odločitve.

Hwang ne izključuje niti možnosti jedrskih poskusov. Doslej jih je Severna Koreja izvedla pet, dva lani, izdelati pa poskušajo tudi raketo dolgega dosega z jedrsko konico, ki bi lahko dosegla ZDA. Da se pripravljajo na nov poskus, dokazujejo tudi satelistski posnetki dogajanja na območju Punggye-ri, kjer ti potekajo, saj so na njih jasno videti premiki.