Kako delati, živeti in preživeti pod okupacijo?

Na Bližnjem vzhodu letos obeležujejo štiri prelomnice, ki so najbolj zaznamovale izraelsko-palestinski konflikt. Mineva namreč 100 let od Balfourjeve deklaracije, ki je tlakovala pot judovski državi na območju Palestine; 70 let od resolucije OZN, ki je omogočila ustanovitev Izraela, 50 let od vojne in izraelske okupacije Zahodnega brega ter Gaze in 30 let od prve palestinske intifade oziroma vstaje.