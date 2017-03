Kako tesni so slovensko-britanski odnosi?

Britanski so konec junija presenetljivo izglasovali odhod iz Evropske unije, konec marca bo postopek izstopa tudi uradno stekel. Brexit je torej dejstvo, a kaj to pomeni za Slovenijo in njeno gospodarstvo? Za lažje razumevanje in predvidevanje je statistični urad (SURS) pripravil pregled najpomembnejših kazalcev.



Britansko gospodarstvo je peto največje na svetu in za nemškim drugo največje v EU, brexit pa je eden največjih izzivov, s katerim se je morala ta skupnost držav spopasti doslej, so poudarili slovenski statistiki. »Z izstopom Združenega kraljestva se bo populacija EU zmanjšala za 65,4 milijona prebivalcev, kar je 12,8 % celotne zdajšnje populacije EU. Ozemlje EU se bo zmanjšalo za približno 5,5 %,« so navedli.



Skupni evropski trg je bil v letu 2016 najpomembnejši britanski izvozni partner, medtem ko je EU več kot na Otok izvozila v Nemčijo, Francijo in ZDA. "Združeno kraljestvo je po začasnih podatkih Eurostata v letu 2016 izvozilo za 369,9 milijarde evrov, uvozilo pa za 574,5 milijarde evrov blaga. Od tega je izvoz na skupni trg EU znašal 175,5 milijarde evrov (ali 47,4 % celotnega izvoza Združenega kraljestva), uvoz pa 290,3 milijarde evrov (ali 50,5 % celotnega uvoza Združenega kraljestva)," pravijo statistični podatki. Britanska trgovinska bilanca z EU je bila v zadnjih desetih letih vseskozi negativna, zunanjetrgovinski primanjkljaj pa je v zadnjih dveh letih presegel mejo stotih milijard evrov. Sicer pa so Britanci lani izvozili in uvozili največ avtomobilov in zdravil.

V letu 2016 je bila najpomembnejša britanska partnerica v EU Nemčija, poleg nje pa tudi Nizozemska, Francija in Belgija. Blagovna menjava s Slovenijo je majhna. Slovenija je v letu 2016 po začasnih podatkih izvozila v Veliko Britanijo izvozila za 531,1 milijona in uvozila za 367,7 milijona evrov blaga. Od leta 2000 Slovenija pri trgovanju z Veliko Britanijo beleži presežek, ki je v povprečju znašal nekaj več kot 120 milijonov evrov.

Primerjava med Slovenijo in Veliko Britanijo. (Foto: Surs)

Zadnji podatki so za leto 2014. Takrat je v Sloveniji delovalo 163 podjetij v večinski britanski lasti, zaposlovala pa so 2100 ljudi. V istem obdobju je imelo deset slovenskih podjetij v Veliki Britaniji 15 zaposlenih."Združeno kraljestvo je tudi ena od destinacij, kamor se odseljujejo prebivalci Slovenije. V letu 2015 se je v to državo odselilo 553 prebivalcev Slovenije od skupno 14.913 odseljenih. Združeno kraljestvo je bilo v navedenem letu sedma največkrat izbrana država med tistimi, v katere so se v 2015 odseljevali prebivalci Slovenije (prvi dve pa sta bili Nemčija in Avstrija). 170 prebivalcev pa se je v 2015 iz Združenega kraljestva priselilo v Slovenijo," so na Sursu dodali še en zanimiv podatek.