'Kakšen dan za ljubezen, kakovost življenja in spoštovanje'

Avstralski parlament je sprejel zakon o legalizaciji porok istospolnih parov, potem ko so Avstralci to odločno podprli na referendumu po pošti. Proti so glasovali le štirje poslanci. Za dokončno uveljavitev je potreben le še podpis generalnega guvernerja Petra Cosgrova, ki v Avstraliji zastopa britansko kraljico Elizabeto II.