Kakšna bo usoda Mugabeja? Bo odstopil prostovoljno ali ga bodo odpoklicali? 

Mugabe ne namerava odstopiti. (Foto: AP)

Najožji sodelavci zimbabvejskega predsednika Roberta Mugabeja ga pozivajo naj odstopi tako z mesta predsednika države kot stranke. Če je še pred dnevi Mugabe užival podporo mladinskega krila vladajoče stranke, so se zdaj tudi oni obrnili proti njemu.

Vodstvo stranke in vojske naj bi se še danes sešli z Mugabejem, ki naj bi po vojaškem prevzemu oblasti in množičnih protestih odločil za gladovno stavko, češ da raje umre za tisto, v kar verjame, da je prav. Mugabe je sicer v hišnem priporu.

Pogovore med zdaj sprtimi stranmi naj bi vodil katoliški duhovnik, je poročala državna televizija.

Mladinska liga stranke je obsodila privržence Mugabeja plenjenja in uničevanja, njegovo ženo Grace pa sramotnega obnašanja. Pozvala ga je, naj odstopi in naj se upokoji. BBC poroča, da stranka predvideva, da bo Mugabe razrešen z mesta predsednika stranke, položaj vodje ženskega odbora stranke bo izgubila tudi njegova žena.

Nadzor nad državo je v sredo prevzela vojska, potem ko je 93-letni Mugabe odpustil svojega namestnika Emmersona Mnangagwo, s tem pa odprl pot svoji ženi Grace, da zasede njegovo mesto. Po umiritvi razmer, naj bi Mnangagwa dobil svoj položaj nazaj. Mugabe je na čelu Zimbabveja od razglasitve neodvisnosti leta 1980.

V soboto so v državi potekali tudi množični protesti, na katerih so bili tako člani vladajoče stranke kot opozicije. S trganjem slik in pohodom do njegove rezidence so jasno pokazali, da si želijo, da se končno umakne s čela države. Če ne bo prostovoljno odstopil, ga najverjetneje čaka odpoklic. Mugabe za zdaj, kot navaja BBC vztraja, da ne more odstopiti.