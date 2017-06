Kakšne bodo posledice odstopa ZDA od pariškega sporazuma? 

(Foto: Reuters)

Vsekakor bo imel odstop ZDA od pariškega sporazuma imel velike posledice na okoljskem področju, saj so ZDA druge največje onesnaževalke za Kitajsko. Se pa bodo premešale tudi politične karte. Številni ocenjujejo, da bo zdaj štafetno palico v boju za zaščito planeta prevzela Kitajska. BBC je opisal pet posledic odstopa.

Odstop bo škodil sporazumu in svetu

Brez dvoma bo svet težje dosegel cilj, ki si ga je zastavil v sporazumu, in sicer da bi dvig temperatur omejil pod dvema stopinjama Celzija. ZDA na letni ravni dajo 15 odstotkov globalnih emisij ogljikovega dioksida, so pa tudi velike financerke držav v razvoju v boju proti naraščajočim temperaturam, navaja BBC. ZDA se s tem tudi odreka moralnemu vodstvu, kar bi seveda lahko za seboj potegnilo tudi druge diplomatske posledice.

Vzpon Kitajske

Ključno za uspeh sporazuma, sprejetega konec leta 2015, je bil ravno dogovor med ZDA in Kitajsko, spominjajo pri BBC. Kitajska je nato pohitela z ukrepi za doseganje ciljev. Veliko vlogo bo zdaj odigrala tudi EU, prav tako pa je možno, da bodo v boju postali ključni tudi Kanada in Mehika, še dodaja britanski medij.

Razočaranje med gospodarstveniki

Med najbolj glasnimi podporniki sporazuma so bili tudi šefi velikih ameriških podjetij, kot so Google, Apple, Tesla Motors. Prav tako je Trumpa k vztrajanju pri sporazumu pozval šef velikega naftnega podjetja Exxon Mobil. Darren Woods je Trumpu napisal osebno pismo, v katerem je opozoril, da sporazum ZDA omogoča ''sedež za pogajalsko mizo, da se zagotovi enake konkurenčne pogoje''.

Velikega povratka premoga ne bo

ZDA so se v preteklih letih že močno oddaljile od premoga, temu sledijo tudi druge države, nekatere so se že zavezale, da bodo manjk kot v desetletju elektriko pridobivale iz drugih virov. Države v razvoju bodo na drugi strani še desetletja odvisne od premoga, kar bo močno vplivalo tudi na onesnaženost zraka. Hkrati se ceni tehnologija pri obnovljivih virih energije, tako se gospodarstvo zdaj premika v zeleni smeri. V Indiji so nedavno že ugotovili, da je elektrika, pridobljena iz sončne energije, za kar 18 odstotkov cenejša od tiste iz premoga.

Emisije v ZDA bodo padale naprej

Že do zdaj je bilo sprejetih veliko ukrepov, tako bodo emisije v ZDA padale še naprej, ocenjujejo pri BBC. Prav tako se ameriški električni trg napaja predvsem iz zemeljskega plina in ne iz premoga. Raste tudi odstotek energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije.