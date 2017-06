Kardinal Pell, tretji človek Vatikana in šef financ, obtožen spolnih zlorab

Avstralski kardinal George Pell je v svoji domovini obtožen spolnih zlorab. Gre za obtožbe v povezavi z dogodki iz preteklosti, je danes sporočila policija v zvezni državi Victoria in dodala, da je obtožbe na njegov račun podalo več ljudi. Šef vatikanskih financ, tretji človek v državi, ki je tudi najvišji predstavnik Vatikana obtožen tovrstnih dejanj, vse obtožbe zanika.

Pell je najvišji predstavnik znotraj hierarhije Katoliške cerkve iz Avstralije in je bil pred selitvijo v Rim nadškof Melbourna in Sydneyja. V začetku leta 2014 je papež Frančišek danes 76-letnega kardinala imenoval na čelo nadzornega telesa za gospodarske zadeve, ki je neke vrste finančno ministrstvo Vatikana.

Avstralska policija ni razkrila podrobnosti obtožb na njegov račun - niti starosti domnevnih žrtev niti časa, ko naj bi bile zagrešene. Kot je dejal predstavnik avstralske policije, je Pell pozvan na zaslišanje na sodišču v Melbournu 18. julija.

V preteklosti so se sicer pojavile obtožbe na njegov račun v povezavi z domnevno zlorabo otrok v času, ko je bil duhovnik v Ballaratu (1976-1980) in nadškof v Melbournu (1996-2001).

Spolno naj bi nadlegoval več fantov, je po poročanju BBC dejal avstralski policijski inšpektor Shane Patton in dodal, da bodo kardinala v postopku obravnavali tako kot vsako drugo osebo. Julija lani sta sicer očitke o zlorabi s strani cerkvenega dostojanstvenika neposredno izrazila dva moška.

Kardinal George Pell je tretji človek v Vatikanu in šef tamkajšnjih financ. (Foto: AP)

Kardinal je očitke že večkrat zavrnil kot "popolnoma neresnične in napačne", govoril je celo o namernem klevetanju. Oktobra lani je bil v zvezi z očitki že zaslišan v Vatikanu.

Kot je sporočila škofija v Sydneyju, Pell tudi tokrat zavrača vse obtožbe in se tudi veseli, da se bo lahko na sodišču branil obtožb. Glede na njihove napovedi se bo tudi udeležil predvidenega zaslišanja.

BBC še poroča, da se je katoliška cerkev že odzvala na obtožbe: "Kardinal Pell se bo vrnil v Avstralijo takoj, mu bo to dopuščalo njegovo zdravstveno stanje, da opere svoje ime. Veseli se soočenja na sodišču in tega, da zavrne obtožbe."

Naznanitev obtožbe sovpada z zadnjo fazo dolgoletne preiskave odziva na spolne zlorabe otrok v Avstraliji, ki je bila odrejena leta 2012, in to po desetletju vse večjega pritiska za preiskavo razširjenih obtožb pedofilije v raznih institucijah, vključno s Cerkvijo.

Pristojna komisija je govorila z več tisoč ljudmi in prisluhnila obtožbam spolnih zlorab otrok v cerkvenih institucijah, sirotišnicah, športnih klubih in šolah. Pell je pred komisijo nastopil trikrat, enkrat osebno in dvakrat prek video povezave. Priznal je, da bi lahko naredil več, ko je v 70. letih izvedel za zlorabe s strani duhovnikov v državi Victoria.