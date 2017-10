Načelnik katalonske policije pred sodiščem zaradi suma upora proti državi, vse več podjetij z načrti za odhod

(Foto: AP)

Katalonska vlada je sporočila, da se bo katalonski parlament v ponedeljek sestal kljub prepovedi španskega ustavnega sodišča.

Pred sodišče v Madridu je danes stopil načelnik katalonske policije Josep Lluis Trapero zaradi suma upora proti državi, ker ni zaščitil španskih policistov pred protestniki ob nedavnem referendumu za neodvisnost španske pokrajine Katalonije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Španska preiskovalna sodnica ga je v okviru preiskave zaradi domnevnega upora pozvala na zaslišanje skupaj s še tremi osumljenci, med katerimi sta njegova namestnica ter dva vodilna aktivista za neodvisnost Katalonije.

S tem so se dodatno zaostrile napetosti med regionalno katalonsko in zvezno špansko vlado, ki referendum zavrača kot nezakonitega in v nasprotju z ustavo. Pred njegovo izvedbo minulo nedeljo, na katerem so udeleženci prepričljivo podprli neodvisnost, je vlada v Madridu v Katalonijo napotila španske policiste.

Obtožbe se nanašajo na nemire v Barceloni 20. in 21. septembra, potem ko so španske varnostne sile v prizadevanjih za preprečitev referenduma v Barceloni izvedle racije v prostorih katalonske regionalne vlade. Racije in aretacije predstavnikov regionalne vlade so v katalonski prestolnici sprožile množične proteste, Madrid pa katalonski policiji očita, da v njih ni posredovala.

Trapero je danes na sodišče v Madridu, ki je pristojno za zadeve nacionalne varnosti, prispel v spremstvu dveh policijskih častnikov, novinarjem pa ni dal izjav.

Na sodišče sta prispela tudi voditelja dveh pomembnih civilnih združenj, ki zagovarjata neodvisnost Katalonije - Jordi Cuixart iz združenja Omnium Cultural in vodjo Katalonske narodne skupščine (ANC) Jordi Sanchez. Ti dve združenji sta igrali pomembno vlogo v septembrskih protestih. Protestniki so poškodovali vozila španske civilne garde ter policistom preprečevali izstop iz zgradb, kjer so izvajali preiskave.

Pred sodiščem jih je danes ob prihodu z vzkliki pozdravila zbrana množica, med katerimi so bili tudi nekateri politiki.

Četrta obtoženka, Traperova namestnica Teresa Laplana bo zaradi zdravstvenih razlogov sodišče nagovorila preko video povezave.

Po navedbah predstavnika sodišča četverici osumljencev očitajo "kaznivo dejanje upora (...) v zvezi z zborovanji in demonstracijami", s katerimi naj bi španskim oblastem s silo preprečili izvajanje njihovih dolžnosti.

Po španski zakonodaji je za kaznivo dejanje upora, ki ga zagreši predstavnik oblasti, predvidena kazen do 15 let zapora.

Španske oblasti očitajo policiji Mossos d'Esquadra, da ni zadosti hitro posredovala za pomoč civilni gardi ter da na nedeljskem referendumu, ki je za Madrid nezakonit, ni preprečila odprtja volišč.

Še avgusta je bila katalonska policija deležna pohval zaradi hitrega in učinkovitega odziva na džihadistični teroristični napad, ki je 17. in 18. avgusta v Barceloni in Cambrilsu zahteval 16 življenj. Še posebej je bil pohvaljen Trapero kot vodja preiskave.

Gospodarstvo ne mara negotovosti

V Kataloniji pa se danes nadaljuje tudi vroča debata v gospodarstvu - ostati ali ne ostati v regiji, če se bodo razmere zaostrovale. Podjetja namreč želijo stabilne razmere za svoje delo, trenutno dogajanje na relaciji Barcelona-Madrid pa spominja na začetek dolge agonije, v kateri pa gospodarstvo ne želi delovati, če se temu lahko izogne.

Banki Sabadell in Caixa že napovedujeta, da bosta, če bo dejansko prišlo do razglasitve neodvisnosti, regijo zapustili. Skrbi ju namreč, da v primeru, ko bi se Katalonija izključila iz Evropske unije in območja evra, ne bi več mogli poslovati.

V regiji ima svojo tovarno Seat tudi nemški Volkswagen, dnevno izdelajo okoli 2000 vozil, IAG, matična družba British Airways ima v regiji družbi Vueling in Level, Katalonija je tudi dom podružnic Nestleja, Ferrarija in nizozemske družbe Akzo Nobel. V vseh teh družbah naj bi pozorno spremljali politično situacijo.

"Če bo razglašena neodvisnost, se bo dogajalo nekaj podobnega kot ob brexitu - podjetja bodo iskala načine, da nadaljujejo stabilno poslovanje in mnoga podjetja bodo ocenila, da to lažje dosežejo izven Katalonije," meni analitik Raj Badian.

V Kataloniji je sicer skupaj prisotnih več kot 7000 tujih podjetij, ki zaposlujejo 18 odstotkov ljudi in skrbijo za 29 odstotkov gospodarske avtivnosti.